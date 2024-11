МОН и Столична община откриват форум, посветен на петата годишнина на институт Gate

Служебният министър на образованието и науката, проф. Галин Цоков, и кметът на София - Васил Терзиев, ще открият на 20 ноември международния форум "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. 5 Years of Innovation”. В пет дни - от 20 до 24 ноември 2024 г., във високотехнологичната сграда на институт GATE той ще постави фокус върху иновациите в науката за големите данни и изкуствения интелект и постиженията през първите пет години на водещия изследователски център.

Учени и лидери в индустрията от цял свят ще дискутират горещите теми, свързани с интелигентни решения чрез съвременните технологии на важни за обществото проблеми в направленията цифрово здравеопазване, градове на бъдещето, интелигентно правителство и умна индустрия.

Основен лектор на форума ще бъде световнопризнатият български учен в областта на изкуствения интелект проф. д-р Преслав Наков. Той е познат като създателя на изкуствен интелект – „ловец“ на фалшиви новини, при това преди още те да бъдат написани.

След като завършва „Информатика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Наков защитава докторска степен по компютърни науки в Калифорнийския университет в Бъркли. Тогава става и първият носител на наградата „Джон Атанасов“. Работил е в някои от най-авторитетните университети в света – като научен сътрудник в Катарския институт за компютърни изследвания към Hamad Bin Khalifa University (HBKU), Катар ( 2011-2022) и в Националния университет на Сингапур (2008-2011 г.), хоноруван преподавател в Софийския университет (2008 г., 2014 г. - понастоящем) и научен сътрудник в БАН (2008 г.). В момента е ръководител на катедра „Обработка на естествен език“ в Обединените арабски емирства, в университета за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“ (MBZUAI).

Научните му интереси включват компютърна лингвистика и обработка на естествен език, големи езикови модели (LLM), проверка на факти, дезинформация, пропаганда, фалшиви новини, откриване на машинно генерирани текстове. Той е част от основния екип, разработил Jais, най-добрия в света арабски ориентиран LLM с отворен код, Nanda, най-добрия в света модел на хинди, и LLM360, първия наистина отворен LLM.

Проф. Наков е бил ръководител на мегапроекта Tanbih, разработен в сътрудничество с Масачузетския технологичен институт (MIT), който цели да ограничи въздействието на „фалшивите новини“, пропагандата и медийните пристрастия, като накара потребителите да осъзнаят какво четат, насърчавайки по този начин медийната грамотност и критичното мислене

Автор е на книгата на Morgan & Claypool за семантичните отношения между номинали и на две книги за компютърни алгоритми. Публикувал е над 300 научни статии в конференции и списания от най-високо ниво. Изследванията му са отразени в над 100 новинарски издания, включително MIT Technology Review, CACM Research Highlights, Forbes, Reuters, CNN, Boston Globe, Science Daily, Popular Science, Fast Company, The Register, WIRED, Engadget и др.

По време на участието си във форума проф. Преслав Наков ще акцентира върху предизвикателствата, свързани с фактологията на големите езикови модели (LLM). Ще обърне внимание на борбата с дезинформацията в ерата на GenAI. Ще разгледа потенциала на използването на големи езикови модели (LLM) за борба с дезинформацията. Ще представи нови подходи, разработени наскоро в MBZUAI - като инструмент за проверка на фактите в текст и за сравнителен анализ на цели LLM, инструмент за прогнозиране на несигурността на LLM в неговите резултати и инструмент за откриване на машинно генериран текст. Ще анализира и рисковете от дезинформационно замърсяване с LLM.

Акцент на форума ще бъде също потенциалът на пространствата от данни за създаване на стойност в икономиката на данните и бизнес моделите, които водят до откриване на нови източници на приходи и стимулират иновациите. Панелът, посветен на градските цифрови двойници и пространствата от данни като ключови технологии за развитието на една по-интелигентна и екологична градска среда, ще пренесе участниците в бъдещето на устойчивите градове. Горещата тема за европейските регулации в областта на изкуствения интелект ще обхване авангардни концепции за прототипиране на политики, експериментално регулиране, регулаторни „пясъчници“, както и одит и управление на системи на изкуствения интелект.