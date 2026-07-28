"Фирма уволнява 40% от служителите си": Предупреждение, че се задават години на абсолютна несигурност в ИТ сектора

Хубавите времена минаха. Задават се няколко години на абсолютна несигурност в ИТ сектора. Такава теза изрази предприемачът и сертифициран маркетинг и бизнес консултант Вергиния Накова.

"Наши партньори в понеделник планират преместване в нов офис, а във вторник уволняват 40% от служителите си в България, им са променили приоритетите си. И това не е изолиран случай. В технологичния сектор в момента всички натискат газта и спирачката едновременно. Това създава ситуация, в която на експерт с 15 години опит и на човек, който току-що е завършил университет, може да им бъде еднакво трудно да започнат работа. Толкова бързо се променя средата в момента", коментира Накова.

Задават се няколко трудни години

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Тя споделя, че не може да е прави обобщения за целия бизнес, а може да коментира единствено технологичния сектор и това, което се случва в него.

"Има обаче нещо много важно, което се надявам всички да разберат: хубавите времена минаха. ИТ секторът не съществува в отделна икономика. Когато компаниите в останалите индустрии свиват разходите, отлагат инвестиции, замразяват проекти и се опитват да оцелеят, това неизбежно стига и до технологичните компании. Те продават на същия бизнес, зависят от същия капитал и работят в същата икономическа среда", пише още Накова.

Тя е категорична, че когато цялата икономика е в криза, и ИТ секторът е в криза.

"Към това се добавя и изкуственият интелект, който носи огромен потенциал, но и огромна несигурност. Компаниите знаят, че трябва да инвестират в AI, защото се страхуват да не изостанат. В същото време още не знаят кои технологии ще останат, как ще се променят бизнес моделите им, колко хора ще са им необходими и кои професии ще съществуват след няколко години. Това кара компаниите едновременно да инвестират огромни средства в технологии и да бъдат много по-предпазливи с назначенията на хора", добави тя.

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Според Накова предстои тежък период за бизнеса. "Задават се няколко, надявам се малко, години на абсолютна несигурност. В такава среда според мен е по-важно да имаш работа, отколкото безкрайно да търсиш перфектната. Защото, докато търсиш перфектния работодател, той може вече да е фалирал. ИТ секторът, както и всеки друг, не е изолиран от икономическата обстановка. В него също има замразяване на назначения, съкращения, отложени инвестиции и компании, които до вчера са растели, а днес се опитват просто да оцелеят", коментира още тя.

Предложенията за работа в ИТ сектора продължават да намаляват