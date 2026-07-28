Кабинетът "Радев":

"Фирма уволнява 40% от служителите си": Предупреждение, че се задават години на абсолютна несигурност в ИТ сектора

28 юли 2026, 7:00 часа 1271 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Фирма уволнява 40% от служителите си": Предупреждение, че се задават години на абсолютна несигурност в ИТ сектора

Хубавите времена минаха. Задават се няколко години на абсолютна несигурност в ИТ сектора. Такава теза изрази предприемачът и сертифициран маркетинг и бизнес консултант Вергиния Накова.

"Наши партньори в понеделник планират преместване в нов офис, а във вторник уволняват 40% от служителите си в България, им са променили приоритетите си. И това не е изолиран случай. В технологичния сектор в момента всички натискат газта и спирачката едновременно. Това създава ситуация, в която на експерт с 15 години опит и на човек, който току-що е завършил университет, може да им бъде еднакво трудно да започнат работа. Толкова бързо се променя средата в момента", коментира Накова.

Задават се няколко трудни години

Още: IT секторът: Генерираме 11 млрд. лв. за година, държавата да не ни пречи

Тя споделя, че не може да е прави обобщения за целия бизнес, а може да коментира единствено технологичния сектор и това, което се случва в него.

"Има обаче нещо много важно, което се надявам всички да разберат: хубавите времена минаха. ИТ секторът не съществува в отделна икономика. Когато компаниите в останалите индустрии свиват разходите, отлагат инвестиции, замразяват проекти и се опитват да оцелеят, това неизбежно стига и до технологичните компании. Те продават на същия бизнес, зависят от същия капитал и работят в същата икономическа среда", пише още Накова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя е категорична, че когато цялата икономика е в криза, и ИТ секторът е в криза.

"Към това се добавя и изкуственият интелект, който носи огромен потенциал, но и огромна несигурност. Компаниите знаят, че трябва да инвестират в AI, защото се страхуват да не изостанат. В същото време още не знаят кои технологии ще останат, как ще се променят бизнес моделите им, колко хора ще са им необходими и кои професии ще съществуват след няколко години. Това кара компаниите едновременно да инвестират огромни средства в технологии и да бъдат много по-предпазливи с назначенията на хора", добави тя.

Още: Гръм в IT сектора: "Без компенсации, за да идат да гласуват другия път"

Според Накова предстои тежък период за бизнеса. "Задават се няколко, надявам се малко, години на абсолютна несигурност. В такава среда според мен е по-важно да имаш работа, отколкото безкрайно да търсиш перфектната. Защото, докато търсиш перфектния работодател, той може вече да е фалирал. ИТ секторът, както и всеки друг, не е изолиран от икономическата обстановка. В него също има замразяване на назначения, съкращения, отложени инвестиции и компании, които до вчера са растели, а днес се опитват просто да оцелеят", коментира още тя.

Предложенията за работа в ИТ сектора продължават да намаляват

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
IT сектор ИТ сектор бизнес IT специалисти икономика
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес