Войната в Украйна:

САЩ взеха важно решение, свързано с чуждестранните активи на "Лукойл"

24 юли 2026, 19:30 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
САЩ взеха важно решение, свързано с чуждестранните активи на "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ (Lukoil International GmbH), предаде Ройтерс. Решението бе публикувано днес на интернет страницата на американското финансово министерство.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

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В края на януари „Лукойл“ постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и очаква одобрение на сделката от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и трансакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.

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По-рано днес премиерът на България Румен Радев проведе телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, в който подчерта значението на непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас за страната и региона.

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Лукойл решение война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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