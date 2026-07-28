Как Vivacom помогна на 120 ученици да развият най-важните умения за бъдещето

Меките умения ще бъдат сред най-важните качества за професиите само след 10 години. Това е картината, която дават всички актуални изследвания или прогнози за кадрите на бизнеса утре – в целия свят. Защото развитието на изкуствения интелект се очаква да замести още много рутинни и технически задачи, но няма как да замени уменията, свързани с критичното мислене, адаптивността, гъвкавостта, работата в екип, комуникацията, увереността при представяне на идеи и емоционална интелигентност като цяло. И колкото по-рано се развият те, толкова по-подготвени ще бъдат днешните младежи за бизнес средата на бъдещето.

Именно меките умения, заедно със задължителната дигитална грамотност, бяха във фокуса на пилотното издание на социално отговорната инициатива Vivacom Job Lab. И благодарение на нея вече 120 ученици в 11-и и 12-и клас от няколко професионални и профилирани гимназии са по-подготвени за прехода от училище към кариерното развитие.

Програмата, която залага на серия от интерактивни обучения с ролеви игри и ситуации, е вдъхновена от успешния опит на United Group – компанията-майка на Vivacom - в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Но българското издание я надгради, като добави и специален модул за младежи, лишени от родителска грижа, от преходно жилище в кв. Горна баня в София. Там участниците проявиха изключително висока активност, ангажираност и желание за учене, като показаха и готовност за споделяне на идеи, важни за успешния самостоятелен живот в бъдеще.

Vivacom Job Lab обхвана учебни заведения в София, Благоевград, Варна и Велико Търново и премина през три етапа: обучения на място в училищна среда; самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне; и на финала - учебна визита в централата на телекома. Vivacom реализира програмата в партньорство с организацията "Развий се", чиито сертифицирани обучители водят заниманията така, че да ангажират вниманието и активността на участниците - чрез интерактивни формати, симулации и упражнения.

Работилниците в училищна среда обхванаха редица ключови компетентности. Във Варна, в професионална гимназия по икономика и технологии "Д-р Иван Богоров", учениците се запознаха с платформата LinkedIn, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми, през кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето.

Във Велико Търново младежите от Старопрестолна професионална гимназия по икономика "Д-р Петър Аладжов" разработваха екипни стратегии, насочени към решаване на конкретни проблеми в училищната среда, инициативи за сплотяване чрез доброволчество, както и за подготовка за интервю по програма "Еразъм+".

Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" също се включи в инициативата на Vivacom, като ученици от различни специалности от 11-и и 12-и клас разработваха стратегии за успешно реализиране на училищни проекти за по-добра среда, както и за управление на времето.

В Благоевград фокусът на програмата, която се проведе с ученици от Природо-математическата гимназия "Акад. С. Корольов", беше върху пресечната точка между математическата логика и емоционалната интелигентност – две качества, задължителни за съвременния бизнес.

Осемнайсет от най-активните участници в програмата достигнаха до нейния финален етап – учебна визита в централата на Vivacom. Там те се потопиха в реалната корпоративна среда чрез практически обучения, симулации на интервюта за работа и срещи с мениджъри.

Един от най-интересните модули беше посветен на изкуствения интелект и дигиталните умения. С помощта на практически примери учениците научиха как да използват AI инструментите по отговорен и ефективен начин както в обучението си, така и в работата.

Кулминацията обаче беше срещата на младежите с Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom, и Малина Чавдарова, Главен директор "Управление на човешкия капитал". В откровен разговор те споделиха своя опит и насърчиха младите хора да бъдат любопитни, смели и готови да учат постоянно. Темите включваха първите стъпки в кариерата, уменията, които работодателите ценят най-много, и възможностите, които технологичният сектор предлага на новото поколение.

Обратната връзка от учениците и техните преподаватели показват, че Vivacom Job Lab не просто дава полезни знания, а изгражда увереност и практически умения, които трудно могат да бъдат придобити само в класната стая. Именно това прави подобни инициативи ценен мост между образованието днес и кариерата утре.