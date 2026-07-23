Нестле Групата отчита 3,6% органичен ръст през първото полугодие на 2026 г.

Доброто изпълнение на стратегията ускорява реалния вътрешен ръст на Групата до 1,8% през второто тримесечие, а в България показателят достига 18,0%.

Важни финансови акценти

Органичният ръст (OG) през първото полугодие на 2026 г. достига 3,6%, включително 1,5% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,1% ценови ефект.

През второто тримесечие органичният ръст (OG) се ускорява до 3,7%, а реалният вътрешен ръст (RIG) се подобрява до 1,8%.

Общите отчетени продажби за първото полугодие възлизат на 43,1 млрд. швейцарски франка.

Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (UTOP) достига 16,4% – спад от 10 базисни пункта на годишна база, но последователно подобрение спрямо 15,7% през втората половина на 2025 г.

Нетната печалба възлиза на 3,5 млрд. швейцарски франка, а свободният паричен поток се увеличава до 3,4 млрд. швейцарски франка.

Кумулативните спестявания по програмата Fuel for Growth достигат 1,7 млрд. швейцарски франка, като компанията напредва по план към целта от 2,0 млрд. швейцарски франка за 2026 г.

За цялата 2026 г. Нестле потвърждава прогнозата си за органичен ръст в диапазона 3,0% - 4,0%, подобрение на маржа на оперативната печалба от търговска дейност и свободен паричен поток над 9 млрд. швейцарски франка.

Нестле отчита стабилно представяне през първото полугодие на 2026 г., с органичен ръст (OG) от 3,6% и общи отчетени продажби от 43,1 млрд. швейцарски франка. Резултатите показват ускоряване на реалния вътрешен ръст (RIG) от 1,2% през първото тримесечие до 1,8% през второто, когато всички зони, глобално управлявани бизнеси и продуктови категории постигат положителен органичен ръст.

Главният изпълнителен директор на Нестле Филип Навратил коментира:

„Стратегията ни за растеж, воден от реалния вътрешен ръст (RIG), дава резултати, с органичен ръст от 3,7% и реален вътрешен ръст (RIG) от 1,8% през второто тримесечие, като отбелязваме устойчив напредък към средносрочните си цели. Ръстът на развиващите се пазари се ускори, а на развитите пазари постигнахме стабилно представяне. Увеличаваме и приоритизираме инвестициите във водещите си марки и платформите за растеж, засилваме фокуса върху портфолиото си и постигаме допълнителни ефективности, които да реинвестираме. Макар външната среда да остава несигурна, предприемаме действия за ускоряване на устойчивия растеж.“

Органичният ръст за първото полугодие включва 1,5% реален вътрешен ръст и 2,1% ценови ефект. Основни двигатели са категориите Кафе и напитки и Храни и снаксове. Кафе и напитки отчита 7,5% органичен ръст, воден от силното представяне на Nescafé, а Храни и снаксове нараства с 3,7%, подкрепена от глобални марки като Maggi, KitKat и Milo.

Категорията Храни за домашни любимци постига 2,7% органичен ръст, благодарение на силните резултати при храната за котки и подобрението при храната за кучета. Основен принос имат марките Pro Plan, ONE и Felix.

При Хранене и здравни науки органичният ръст за полугодието е -1,2%, като доброто представяне при храненето за възрастни и медицинското хранене е компенсирано от по-слабите резултати при храненето за кърмачета. През второто тримесечие категорията се връща към положителна динамика с 1,7% органичен ръст, вследствие на намаляващото въздействие от изтеглянето на бебешките формули.

Развиващите се пазари продължават да бъдат важен двигател на растежа. Без Китай те отчитат 7,1% органичен ръст и 3,9% реален вътрешен ръст, докато представянето в Китай се стабилизира след приключването на планираното намаляване на складовите наличности в търговската мрежа.

В Зона Европа органичният ръст през първото полугодие е 2,7%, с 0,5% реален вътрешен ръст и 2,2% ценови ефект. Продажбите възлизат на 9,0 млрд. швейцарски франка, а растежът е воден от категориите Кафе и напитки и Храни за домашни любимци. Най-голям принос имат Турция, Великобритания и Ирландия, както и пазарите в Южна и Източна Европа.

Онлайн продажбите продължават двуцифреното си развитие, с 12,2% органичен ръст, и вече представляват 21,8% от общите продажби на Групата.

Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (UTOP) достига 16,4%, при продължаващо увеличение на инвестициите в маркетинг и реклама до 8,9% от продажбите. Свободният паричен поток се увеличава до 3,4 млрд. швейцарски франка спрямо 2,3 млрд. швейцарски франка година по-рано.

Паралелно с това Нестле продължава трансформацията на портфолиото си. В партньорство с Platinum Equity компанията обяви създаването на Peranel - съвместно предприятие с равно участие 50:50 за бизнеса с Води и Премиум напитки. Компанията придоби и оставащия дял в yfood Labs GmbH и приключи продажбата на Blue Bottle Coffee на Centurium Capital. Кумулативните спестявания по програмата Fuel for Growth достигат 1,7 млрд. швейцарски франка.

За цялата 2026 г. Нестле потвърждава прогнозата си за органичен ръст в диапазона 3,0% - 4,0%, ускоряване на реалния вътрешен ръст спрямо 2025 г. и подобрение на маржа на оперативната печалба от търговска дейност. Очаква се свободният паричен поток да надхвърли 9 млрд. швейцарски франка.

За България изпълнителният директор на Нестле България Петър Стоилов заяви:

„Силното ни представяне през първата половина на годината отразява силата на нашите марки, актуалността на портфолиото ни и отдадеността на нашия екип. Постигнатият реален вътрешен ръст от 18,0% в динамична пазарна среда е доказателство за успешното изпълнение на нашата стратегия, особено в категориите Кафе и напитки, Храни за домашни любимци и Хранене и здравни науки.

Отвъд бизнес резултатите продължаваме да инвестираме в инициативи с положителен принос за обществото и околната среда, като затвърждаваме ангажимента си да създаваме дългосрочна стойност за потребителите, общностите и заинтересованите страни.

Навлизаме във втората половина на годината с увереност и ясен фокус върху постигането на целите си за цялата година.“