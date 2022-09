Марс е осеян с човешки боклуци

Има три основни източника на отломки на Марс: изхвърлено оборудване, неактивни космически апарати и разбили се сонди.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu