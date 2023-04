Starship няма да полети: SpaceX има проблеми с американските власти

Преди малко повече от седмица 120-метровата ракета излетя от стартовия комплекс на SpaceX в Тексас и достигна почти 40 километра височина. Но три минути след изстрелването Starship, достигнала височина от 38 километра, започна да се върти, първата степен не се отдели. На четвъртата минута от полета носителят, заедно с втората степен – кораба Starship, се взриви над Мексиканския залив.

Този старт стана причина за значителни щети на стартовата площадка и също така създаде много твърди частици от потенциално опасни отломки, които след това се изсипаха върху Порт Изабел, град, който се намира на почти десет километра от стартовата площадка – т.е. местната екологична обстановка пострадала съществено.

Свръхтежката ракета Starship на Мъск се взриви при изпитание (ВИДЕО)

Тоест останките от ракетата се разлетели далеч извън територията, определена от FAA. Поради това Федералната авиационна администрация няма да разреши нови тестове на Starship, докато SpaceX не създаде условия за тестване на своите ракети, които са безопасни за околната среда и местните жители.

3 months ago, we started building a massive water-cooled, steel plate to go under the launch mount.



Wasn’t ready in time&we wrongly thought, based on static fire data, that Fondag would make it through 1 launch.



Looks like we can be ready to launch again in 1 to 2 months.