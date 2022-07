Свръхтежката ракета Starship на Мъск се взриви при изпитание (ВИДЕО)

Илон Мъск планираше да извърши първото изстрелване на тази ракета в Космоса още през юли тази година, но взривът поставя под съмнение осъществимостта на задачата.

Starship е свръхтежка ракета, която SpaceX разработва от няколко години. Тя ще бъде двустепенна и многократна: и двете степени ще могат да се връщат на космодрума или да кацат на морска платформа подобно на първата степен на Falcon 9. Starship ще използва метан-кислородни ракетни двигатели Raptor 2. В първата степен ще се използват 33 такива двигателя, а във втората - шест, от които половината ще бъдат оптимизирани за работа във вакуум.

През изминалите години SpaceX значително се доближи до първия полет на Starship и проведе серия тестови полети на прототипи на втората степен. През лятото на 2019 г. по-малък прототип, наречен Starhopper, се издигна на 20 метра, а две години по-късно, след поредица от частично успешни полети, прототипът на Starship за първи път се издигна на 10 километра, приземи се и не експлодира.

След това атмосферните полетни тестове бяха прекратени и компанията започна да се подготвя за първия полет в орбита. За тази цел тя построи няколко пълноценни прототипа на ракети и издигна кула за обслужване, която също ще хваща втората степен по време на кацане и това може да се случи още при първия орбитален полет, следва от скорошна актуализация на плана за това изпитание.

Тази първа степен на Starship, известна като Booster 7, вече имаше проблеми по време на изпитанията през пролетта, но в края на юни SpaceX ги възобнови. По време на последния етап на изпитанията, които се проведоха в нощта на 11 срещу 12 юли, SpaceX симулира подготовка за изстрелване, при която се завъртат турбопомпите в двигателя, но няма запалване. Изпитанията обаче завършиха с взрив.

