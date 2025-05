Учени откриха "галактика-чудовище", 10 пъти по-голяма от Млечния път

Международен екип от учени откри впечатляваща галактика, която се е сформирала, когато Вселената е била в ранен стадий на своето развитие, съобщава АФП. Според астрономите стуктурата на новооткритата галактика, наречена J0107a, и газовите потоци в нея са забележителни за далечната епоха, в която се е родила. Изследването е публикувано в списание Nature.

Галактиката е наблюдавана, когато Вселената е била само на 2,6 милиарда години, което е една пета от сегашната ѝ възраст. J0107a е "галактика-чудовище", както я описва един от авторите на изследването Шо Хуан от Националната астрономическа обсерватория на Япония (NAOJ) и Университета в Нагоя.

Нейната маса е повече от десет пъти по-голяма от тази на нашата галактика. Подобно на Млечния път, тя е спирална галактика, чийто център е пресечен от лента от газ и звезди.

