Войната в Украйна:

За първи път наблюдаваха вътрешната структура на умираща звезда (ВИДЕО)

21 август 2025, 10:04 часа 341 прочитания 0 коментара
За първи път наблюдаваха вътрешната структура на умираща звезда (ВИДЕО)

За пръв път учени са наблюдавали вътрешността на умираща звезда, след като тя е експлоадирала, което дава рядка възможност да се разбере звездната еволюция, съобщи "Асошиейтед прес".

Звездите могат да живеят милиони до трилиони години, докато се изчерпа енергията им. Най-масивните умират с експлозия, известна като свръхнова (супернова). С помощта на телескопи, които виждат дълбоко в космическото пространство, учените са наблюдавали много такива взривове. Космическите избухвания като правило разместват слоевете на умиращата звезда и така изследователите трудно могат да разгледат вътрешната ѝ структура.

Повече за вътрешността на умиращата звезда

Още: Насилствената смърт на звезда може да разкрие рядка липсваща връзка

Това е различно при новото откритие – свръхнова, наречена 2021yfj, която е разположена в нашата галактика Млечен път. Външните слоеве от водород и хелий на избухналата звезда са се отделили много отдавна, което не е изненада. Но вътрешните плътни слоеве от силиций и сяра също са се разрушили по време на експлозията.

„Никога не сме наблюдавали звезда, която е така оголена“, казва Стив Шулце от Северозападния университет в САЩ, който е част от екипа, публикувал проучването в списание „Нейчър“.

Откритието потвърждава идеите на учените за това как изглеждат големите звезди, когато са близо до своя край - те имат слоеве с по-леки елементи от външната страна и по-тежки, приближавайки се към ядрото.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Засега не е ясно как звездата се е смалила до такива размери – дали слоевете ѝ са се отделили в последните етапи от живота ѝ или са били изтръгнати от звезда близнак. Бъдещи проучвания ще търсят отговорите, въпреки че учените признават, че такова събитие трудно ще бъде наблюдавано отново.

Още: Изумително: Звезда оцеля при среща с черна дупка (ВИДЕО)

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Космос звезда информация 2025
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес