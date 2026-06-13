Д-р Хасърджиев: Интересно как ме обвиниха след като представих данни за престъпление на висш чиновник

"След близо осем месеца в ареста миналата седмица излязох на свобода под безпрецедентно висока гаранция от 60 000 евро, събрана с огромно усилие от моите близки, приятели и хора, които не ме изоставиха. Благодаря на всеки, който помогна на мен и семейството ми в този тежък момент. Без тази подкрепа аз нямаше да имам шанс отново да говоря със собствен глас". Това заявява в своя официална позиция д-р Станимир Хасърджиев.

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Обвинение, за да бъде прикрит някой?

"Още по-тревожно е едно съвпадение, което не може да бъде подминато. Всички действия по моето дискредитиране започнаха, след като представих в прокуратурата безспорни доказателства за документни и финансови престъпления, по които има данни, че е замесено и лице, заемало в миналото висши постове в здравната система. По тази преписка и до днес няма ясен и видим резултат. Срокът ѝ продължава да се удължава с мотив, че е с "особена правна сложност".

Вместо действия по подадения от мен сигнал за евентуална злоупотреба с европейски средства последваха бързи полицейски акции в дома ми, водени от същите отговорни институции. При тези действия многократно бяха изземвани компютри, сървъри и документи, свързани с дейността на организацията, която ръководех, което на практика блокира работата ѝ и нанесе щети не само на мен лично, но и на каузата, за която работя от години. Това съвпадение по време е твърде сериозно, за да бъде подминато без въпроси" - най-интересната част от позицията на д-р Хасърджиев. Той обещава да не води битка през медиите, а в съда, но и казва, че няма да мълчи.

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"Не се признавам за виновен"

"Не се признавам за виновен по нито едно от повдигнатите ми четири обвинения. Срещу мен беше изграден публичен образ на вече осъден човек, докато аз бях държан под ключ и без реална възможност да се защитя. Обвиняват ме в блудство с лице, по отношение на което според съдебномедицинските данни не са установени следи от сексуално насилие".

В позицията той директно твърди, че въпросното лице, заради което му е повдигнато обвинение, "е рецидивист, многократно осъждан за насилствени грабежи както в България, така и във Великобритания". Хасърджиев прилага и публикация, за да подкрепи думите си.

Отделно лекарят смята, че е изопачена работата му като "връзка с наркотични вещества".

"Особено тежко приемам публично разгласените внушения, че съм действал злонамерено по отношение на собственото си здраве и на други хора. Това е недопустимо, противозаконно и дълбоко стигматизиращо. От повече от десет години водя собствена битка за здравето си и ако тези обвинения бяха верни, аз отдавна нямаше да съм жив", добавя д-р Хасърджиев, визирайки частта от обвинението срещу него, че е зарадил умишлено с полово предавана болест соченият за жертва от прокуратурата в случая.

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