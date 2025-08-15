От колко дерайлирали цистерни е текло гориво: Говори Александър Джартов

Все още не може да се каже точно колко гориво е изтекло от дерайлиралите цистерни по жп линията Хасково - Стара Загора, екипите се борят да не стане повторно възпламеняване. Това каза на мястото на инцидента директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, цитиран от БТА. Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона. От тях най-малко осем са цистерни с гориво.

Той обясни, че все още продължава да изтича дизелово гориво, но на място огнеборците се борят да не възникне отново пожар.

Снимка БГНЕС

„Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място“, каза комисар Джартов.

Няма опасност за хората

Той увери още, че няма опасност за населението на селото.

По данни на началника на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов на мястото на инцидента на пожарникарите от Хасково помагат екипи от Стара Загора и Ямбол.

Причините все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.

В село Пясъчево пристигна и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

