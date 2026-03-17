"Той има нещо, от което се нуждаем, а аз имам нещо, от което той има нужда": Зеленски ще говори с Нетаняху (ВИДЕО)

Украйна не се страхува от заплахи от Иран. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за i24news. Според него, през последните четири години, тоест от началото на пълномащабното руско военно нахлуване в Украйна, е чувал много подобни съобщения.

„Вижте, това не е нищо ново. Чух много различни послания през последните четири години. Не се страхуваме от нито едно от тези послания. Живеем с тези послания всеки ден през последните четири години, поне четири, но най-вече от 12 години. Така че за нас това не е нещо ново“, каза украинският президент.

Той също така заяви с увереност, че Русия помага на Иран, като доставя дронове, тъй като в сваления в Близкия изток „Шахед“ са открити руски компоненти. „Да, сигурен съм. Видяхме някои части от един от Шахедите, който беше унищожен в страна от Близкия изток. Това бяха руски части. Знаем това, защото иранците не са ги произвели. Така че мисля, че това означава, че руснаците им помагат, точно както иранците им помогнаха в самото начало на войната, когато им дадоха Шахедите“, отбеляза Зеленски.

We saw some details from one of the Shaheds which was destroyed in one of the countries of the Middle East. It had Russian details. We know it because Iranians didn’t produce it.



— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Украинският президент обяви, че е готов да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху. „Не съм говорил с Нетаняху от началото на войната. Израелският екип се свърза с нас и предложи да разговаряме. Казах им, че сме готови“, обясни Зеленски. „Той има нещо, от което се нуждаем, а аз имам нещо, от което той има нужда. Готов съм за този важен диалог“, заяви украинският президент.

He has what I need and I have what he needs.



— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Иран заплашва Украйна: Какво е известно?

По-рано Ибрахим Азизи, председател на Комисията по национална сигурност на иранския парламент, заяви, че всяка помощ от Украйна за Израел, включително дронове, прави цялата украинска територия „легитимна цел“ за ракетните удари на Техеран. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий припомни, че иранският режим от години подкрепя убийствата на украинци, предоставяйки на Русия дронове и технологии за войната ѝ срещу Украйна. Тихий нарече заплахите срещу Украйна от представители на тази страна абсурдни. Той добави, че „това е същото като сериен убиец да оправдава престъпленията си, позовавайки се на наказателния кодекс“.

Володимир Зеленски подчерта, че Украйна не е във война с Иран и че работата на екипа на страната ни в Близкия изток е да провежда експертни оценки и да демонстрира как да се бори с иранските ракети „Шахед“. Зеленски увери, че украински специалисти не участват в операции. На въпроса какво ще получи Украйна в замяна от своите партньори от Близкия изток, Зеленски обясни, че ще се водят преговори, но „днес за нас ще бъдат важни както технологиите, така и парите“.