Тръмп: Не сме длъжни да помагаме на Украйна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма задължение да помага на Украйна. Според него, бившият президент Джо Байдън го е направил, защото е бил измамен. По време на обяд с членове на борда на директорите на Центъра „Тръмп-Кенеди“, президентът на САЩ подчерта, че Украйна е на хиляди мили разстояние и е отделена от САЩ от океан. Той също така сравни ситуацията в Украйна с Ливан.
We are working with them on Ukraine. Ukraine is thousands of miles away from us.
We don't have to do that.
„Те вече са свикнали с бомбардировките над Ливан. Хора живеят и в Украйна – въпреки че може би си мислите, че не биха живели там, но живеят. Не знам дали бих го направил, но те живеят там. И в Ливан също“, каза Тръмп.
They’ve gotten used to the fact that it’s being bombed in Lebanon.
I mean, people live in Ukraine. You would think they wouldn’t live in Ukraine, but they do.
I don’t know if I would do that, but they live there.
They live in Lebanon too.
Освен това, според американския президент, фактът, че страните от НАТО не желаят да гарантират сигурността в Ормузкия проток, е ужасяващ. Той добави, че САЩ „работят“ с Алианса по въпроса за Украйна. „Работихме с НАТО по въпроса за Украйна. Няма нужда да работим с тях по въпроса за Украйна“, подчерта Тръмп.
"НАТО сме ние. Питайте Путин, той се страхува от нас, той няма страх от Европа. Той се страхува от Съединените американски щати", каза още Тръмп.
NATO is us.
Putin fears us, he has no fear of Europe.
He fears the United States of America.
„Пазихме ги 40 години, изхарчихме десетки милиарди. Винаги съм смятал, че това е слабостта на НАТО – ние винаги ги подкрепяме, но, когато сме в нужда, те няма да ни защитят. Ако имаме нужда от техните минни лодки или нещо, с което те разполагат заради някаква ситуация, те трябва да се втурнат да ни помогнат, защото ние им помагаме много години“, каза още той.
If we need their mine boats or anything they may have because of a situation, they should be jumping to help us because we helped them for many years.
Твърдението му обаче не е вярно, тъй като страните от НАТО помогнаха на Съединените щати във войната им срещу талибаните в Афганистан след атаките от 11 септември 2001 година. Голяма част от страните от НАТО се включиха и във втората война в Персийския залив срещу Ирак, когато при операция „Шок и ужас“ бе свален от власт Саддам Хюсеин. В последвалата мироопазваща мисия загинаха много чуждестранни войници, сред които имаше и българи.