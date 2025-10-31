Любопитно:

Само свидетелски показания без нито едно доказателство: Защитата на Благомир Коцев поиска прекратяване на делото

Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева. Това обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото. Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

"Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва", каза адвокат Лулчева.

Тя добави, че не е извършена и никаква дейност по проверка на показанията на разпитаните през юли свидетели. "Също така, обвиненията, които се повдигат за искани подкупи, са от лица, които не казват, че им е искан подкуп от кмета, а от други хора", каза Ина Лулчева и уточни, че всички те са обвиняеми. По думите ѝ има и обвинение срещу Коцев, че бил принудил служителка в общината да извърши действие по служба, което тя не искала да извърши.

Адвокатът коментира още, че по делото продължава да има неустановен народен представител като единствената конкретизация е, че той е от 51-ото НС, като този факт не се посочва от свидетел по делото.

"За нас е изключително удовлетворително, че това досъдебно производство приключва и ако прокурорът не постъпи както би следвало, да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост", каза адвокат Лулчева. По думите ѝ към момента с оглед приключване на производството, по тези обвинения, няма никакво основание Блгомир Коцев да стои в ареста или да се иска отстраняването му от длъжност.

Виолета Иванова
