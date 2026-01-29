Спорт:

След акция на ГДБОП и СГП: Седем обвинени в каналджийство (СНИМКИ)

29 януари 2026, 11:56 часа 169 прочитания 0 коментара
Софийска градска прокуратура (СГП) на 27.01.2026 г. привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. на територията на гр. София и създадена за извършване на каналджийство и с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Снимка СГП

Досъдебното производство е образувано на 27.08.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси.

Снимка СГП

Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи, съдържащи доказателства за извършено престъпление, разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на 29.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик на хора прокуратура обвинения каналджийство
