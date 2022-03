Белят шоколад НЕ е точно шоколад – ВИЖТЕ какво е и как ви влияе

Първият модерен шоколад е изобретен през 1847 г., но чак през 1930 г. белият шоколад се появява на сцената. Изобретен от швейцарската корпорация Nestlé, белият шоколад не приличал на нищо, което шоколатиерите някога са виждали преди. Почти век по-късно любителите на шоколада все още се чудят: Какво е белият шоколад?

Направен от същите какаови зърна като другите шоколади, производството на бял шоколад включва малък обрат. Шоколатиерите изваждат изцяло кафявото какао от оригиналното шоколадово уравнение, като използват само какаовото масло.

Продължете да четете, за да разберете какво представлява белият шоколад, какъв е вкусът му и дали е толкова здравословен, колкото другите видове шоколад.

Този плод има вкус на шоколадов мус!



Дали белият шоколад всъщност е шоколад?

Може би сте чували, че белият шоколад всъщност не е шоколад, защото не съдържа твърди шоколадови частици. Но ако шоколадът можеше да говори, щеше да ви каже точно обратното. Според техническото определение, белият шоколад със сигурност отговаря на изискванията.

И така, какво е шоколад, технически погледнато?

Определя се като храна, приготвена от печени и смлени шушулки от какаовото дърво. След прибиране на реколтата шушулките се напукват, а зърната се изваждат и оставят за няколко дни, за да ферментират естествено. След това зърната се изсушават и изпичат, а черупките им се отстраняват и изхвърлят. Това, което е останало, е известно като какаово зърно – основният елемент на всичкия шоколад.

Какаовите зърна се смилат в гъста, олиоподобна паста, наречена шоколадов ликьор, която след това се разделя на два различни продукта: какаово твърдо вещество и какаово масло. Какаовите твърди вещества са кафяви, ароматни и се използват за приготвяне на черен и млечен шоколад. Какаовото масло е чиста мазнина и може да се използва за приготвяне на бял шоколад. Въпреки че са направени от различни компоненти, кафявият и белият шоколад идват от една и съща какаова шушулка.

Но само защото белият шоколад е технически шоколад, не означава, че всички го разпознават като такъв. Извън кулинарната си дефиниция, поради данъчни и регулационни причини, шоколадът има и легални дефиниции, които са различни във всяка страна.

В Европейския съюз шоколадът не може да съдържа по-малко от 35 процента сухо какао. В Америка шоколадът, който съдържа какаови твърди частици, се определя като „сладък шоколад“, докато белият шоколад има свое собствено ясно определение.

Цветето за вашата градина, което мирише на шоколад



От какво се прави белият шоколад?

Белият шоколад се получава чрез смесване на какаово масло със захар, млечни продукти, ванилия и лецитин, която е естествено извлечена мастна киселина, която се използва като емулгатор. Според Администрацията по храните и лекарствата, белият шоколад трябва да съдържа най-малко 20 процента какаово масло и 14 процента сухо мляко и не може да се състои от повече от 55 процента захар или други подсладители. След тези три задължителни съставки, FDA позволява белият шоколад да се прави с някоя или всички от следните съставки:

Супер лесен мус от бял шоколад Страхотен за поднасяне на гости или просто да поглезите себе си, този мус с бял шоколад ще ви накара да полудеете по него. Вижте рецеп... Прочети повече

Емулгатори

Подправки

Естествени и/или изкуствени аромати

Ядки

Кафе

Малц

Сол

Антиоксиданти

Най-разпространеният аромат, използван в белия шоколад, е ванилия, но на производителите е позволено да използват почти всякакъв вид овкусители, които пожелаят. Въпреки това FDA не позволява на белия шоколад да се овкусява с нещо, което има вкус на шоколад, мляко или масло.

Какъв е вкусът на белия шоколад?

Висококачествен бял шоколад ще има богат и маслен вкус, с нотки на сладка сметана и луксозно, кадифено усещане в устата. Много бели шоколади имат нотка на аромат на ванилия, което помага за засилване на вкуса на какаовото масло. Белият шоколад с по-ниско качество е по-сладък, тъй като съдържа повече захар, която е евтина, и по-малко какаово масло и млечни продукти, които са по-скъпи.

Източници:

Food and Drug Administration: “Code of Federal Regulations Title 21”

Food and Drug Administration: “Small Entity Compliance Guide: Standard of Identity for White Chocolate”

The Washington Post: “For those who think white chocolate isn’t ‘real’ chocolate, have we got bars for you”