Как се оказва първа помощ при ухапване от змия?

Всяко ухапване от змия трябва да се третира като потенциално животозастрашаващо. Ако сте ухапани от змия, веднага се обадете на спешна помощ.



Важни факти

* Винаги се обаждайте на бърза медицинска помощ при ухапване от змия, защото може да е животозастрашаващо.

* Ухапванията от змии са отровни, ако змията е “инжектирала” отрова в тялото ви или “сухи”, ако не е вкарала отрова.

* Ухапването от змия може да причини болка и подуване или да остави много малки следи по кожата.

* Симптомите, че змийската отрова е попаднала в тялото ви, включват замайване, замъглено зрение, затруднено дишане, гадене, мускулна слабост или парализа.

* Повечето змии хапят, когато са обезпокоени. Най-добрият начин да се предпазите от ухапване е като избягвате напълно змиите.



Сериозни ли са ухапванията от змии?

Трудно е да се установи дали ухапването от змия е опасно или не. Важно е да сте наясно, че ухапването може да причини тежка алергична реакция (анафилаксия) в някои редки случаи.

Сезонът на змиите: Никога НЕ правете това при ухапване и как да дадете правилно първа помощ

Първа помощ при ухапване от змия

Веднага трябва да потърсите спешна помощ, ако вие или някой друг сте ухапани от змия - включително кардиопулмонална реанимация (CPR), ако е необходимо. Пострадалият трябва да бъде прегледан от медицински специалист, дори ако видимо изглежда добре.



Запазете спокойствие и следвайте тези стъпки:

* отдалечете пострадалия от змията

* осигурете му почивка и му помогнете да запази спокойствие

* следвайте стандартните стъпки за оказване на първа помощ DRSABCD

D (danger - опасност) - уверете се, че пострадалият и всички в района са в безопасност. Не излагайте себе си или другите на риск. Отстранете опасността или пострадалия.

R (response - отговор) - потърсете отговор от пострадалия, попитайте силно за името му или го стискайте за рамото.

S (send for help - търсете помощ) - обадете се на спешна помощ.

A (airway - дихателни пътища) - ако има чужд материал, обърнете пациента настрани и освободете дихателните му пътища.

Ако няма чужд материал, оставете го в позицията, в която сте го открили. Внимателно наклонете главата му назад и повдигнете брадичката му, за да освободите дихателните му пътища.

B (breathing - дишане) - проверете дали пострадалият диша странно или изобщо не диша след 10 секунди. Ако не диша нормално, веднага се обадете на бърза помощ или започнете изкуствено дишане.

C (CRP - изкуствено дишане) - започнете изкуствено дишане: 30 притискания на гръдния кош, последвани от 2 вдишвания. Продължете с изкуственото дишане, докато пострадалият започне да диша или докато пристигне помощ.

D (дефибрилация) - възможно най-бързо прикрепете автоматичен външен дефибрилатор към пострадалия.

* наложете стегната превръзка

Ако не може да наложите превръзка, защото ухапването е на корема или на гърба, прилагайте постоянен, силен натиск.



Ето какво НЕ трябва да правите:

* Не мийте зоната на ухапване - отровата, останала върху кожата и дрехите, може да помогне за идентифицирането на змията.

* Не налагайте турникет (каишка за спиране на кръвния поток).

* Не се опитвайте да изсмучете отровата.



Имобилизираща превръзка

Препоръчително е да се постави превръзка за обездвижване под налягане на всеки, ухапан от отровна змия. Трябва да привържете здраво засегнатата част от тялото и да държите пострадалия спокоен и неподвижен, докато пристигне медицинска помощ. Следвайте тези стъпки, за да приложите превръзката за обездвижване:

* най-напред поставете притискаща превръзка върху самото ухапване. Тя трябва да е стегната - не трябва да можете лесно да плъзнете пръст между превръзката и кожата.

* използвайте еластичен бинт или стегнат плат, за да обездвижите целия крайник. Започнете точно над пръстите на ръцете или краката на ухапания крайник и се придвижете нагоре по крайника до тялото. Ако може, сложете шина на крайника, включително ставите от двете страни на ухапаното място.

* оставете пострадалия и крайника в пълен покой. Ако е възможно, маркирайте мястото на ухапването върху превръзката с химикал.



Тежка алергична реакция (анафилаксия)

В редки случаи някои хора получават тежка алергична реакция при ухапване от змия. Реакцията може да настъпи в рамките на минути и да доведе до анафилактичен шок. Анафилактичният шок е много сериозен и може да бъде фатален.



Симптомите на анафилактичен шок включват:

* затруднено или шумно дишане“

* затруднено говорене и/или дрезгав глас

* подут език

* упорит световъртеж или колапс

* подуване или стягане в гърлото

* хрипове или упорита кашлица

Ако вие или някой близо до вас имате симптоми на анафилаксия (тежка алергична реакция), веднага се обадете на спешна медицинска помощ.

Какви са различните видове ухапвания от змии?

Сухо ухапване

Сухо ухапване е, когато змията хапе, но не се отдели отрова. Това ухапване е болезнено и може да причини подуване и зачервяване около засегнатото място. След като посетите лекар, обикновено няма да се нуждаете от по-нататъшно лечение, като например с противоотрова. Много ухапвания от змии не водят до навлизане на отрова в тялото ви.

Тъй като не винаги може да разберете дали ухапването е сухо, третирайте всички ухапвания от змии като спешен медицински случай.



Отровно ухапване

Отровно ухапване е, когато змията отдели отрова в раната. Симптомите на отровно ухапване включват:

* силна болка около засегнатото място - това може да отнеме време, за да се развие подуване, натъртване или кървене

* следи от ухапвания по кожата - може да се появят очевидни прободни рани или почти невидими малки драскотини.



След като отровата започне да се разпространява в тялото, може да развиете симптоми, сред които:

* затруднено дишане

* главоболие, объркване или замайване

* замъглено зрение

* гадене, повръщане или болки в корема

* неравномерен сърдечен ритъм

* мускулна слабост или парализа.



Статията има само информативна цел и не е препоръка или заместител на консултацията със специалист.