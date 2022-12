Монетите с лика на крал Чарлз III влизат в обращение

Кралят е изобразен на лицевата страна на монетата с номинал 50 пенса, а нейната обратна страна е посветена на живота и наследството на неговата майка, покойната кралица Елизабет II.

Като начало в обращение, съобразно търсенето и необходимостта, ще влязат около 9,6 милиона монети от 50 пенса. Възпоменателна версия на монетата беше представена през октомври, което предизвика рекордна посещаемост на сайта на Кралския монетен двор, пише БТА.

Изображението на монарха, представено върху монетата, което той лично е одобрил, е създадено от скулптура Мартин Дженингс.

First coins featuring King Charles's portrait go into circulation https://t.co/0jmRBOe2fM