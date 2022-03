Най-богата котка в света? И как Исак Нютон е свързан с котките?

Тези удивителни създания, които отглеждаме в домовете си носят повече от колкото предполагаме. Те имат дълга история и сложна физика, с които повечето родители на котка не са напълно запознати. Ето някои невероятни факти за любимото ви коте:

Исак Нютон може да е изобретил котешката врата

Не е толкова революционно, колкото откриването на законите на гравитацията, но котешка врата все още е много полезна човешка реализация. Според един разказ, докато провеждал експерименти в университета в Кеймбридж, Нютон непрекъснато бил прекъсван от котките си, които дърпали с нокти вратата. И така, той накарал един дърводелец да пробие две дупки в долната част на вратата, които все още могат да се видят в университета днес.

Защо котките спят толкова много - разберете тук



Най-богатата котка в света има близо 13 милиона долара

Когато британският търговец на антики Бен Риа починал през 1988 г., той не оставил нищо на семейството си и вместо това завещал почти цялото си състояние на три благотворителни организации за котки. Парите се реализирали при условие, че трябва да се грижат за последната му оцеляла котка Блеки, която все още държи рекорда като най-богата котка в света.

Котките се потят само през възглавничките на лапите си

Друг забавен факт за котките е, че като кучетата, те не се потят както хората. Вместо това те се потят през възглавничките на лапите си. Ако забележите потни възглавнички, потърсете признаци на прегряване или стрес. Трудно е да регулираш телесната си температура, когато се потиш само през краката си.

Вашата котка има предпочитана лапа

Точно както хората са с дясна или лява ръка, котките са с дясна или лява лапа. Едно проучване, публикувано в Animal Behavior, тества 42 котки, наполовина мъжки и наполовина жени, и установява, че доминиращата лапа на котката е свързана с пола. Мъжките котки обикновено са с лява лапа, а женските обикновено са с дясна доминираща лапа.

Защо котката ви ближе?



Котките имат по-малко пръсти на задните си лапи

За какви чудни неща си мисли вашата котка Нека се поровим във вътрешния свят на котките: Kакво мислят те за прегръдките, щастието и хората като цяло? Те правят каквото те пожела... Прочети повече

Забелязвали ли сте някога това за вашето коте? Типичната котка ще има пет пръста на всяка предна лапа и само четири пръста на всяка задна. Но котките (точно като хората) понякога се раждат с допълнителни придатъци. Котката с най-много пръсти е имала 28 - и всъщност съществували още две котки с тази уникална черта!

Източници:

CBS News: “Minnesota feline ties record for most toes on cat”

Animal Behaviour: “Spontaneous Behaviours in the Domestic Cat”

GuinnessWorldRecords.com: “Wealthiest Cat”