Най-странните неща, които хората са намирали в боклука

Ако има едно нещо, в което можем да сме сигурни, то е, че странни неща се случват постоянно - и ние сме заинтригувани от тях. От странни факти до странни археологически открития, ние искаме да знаем тънкостите на странното. Да, това включва странните неща, които се намират на странни места, като боклука.

Любопитни ли сте? Нека да разгледаме някои от най-лудите неща, които събирачите на боклук са намерили в кошчето, според темите на Reddit.

Албум със снимки, намушкан с нож

„Като студент едно лято работих на депо, „насочващо трафика“. Един клиент дойде и искаше да зарови нещо и ме помоли да му изкопая дупка. Той караше изцяло черен кадилак със затъмнени стъкла и хубави джанти. Но операторът на машината не искаше да сменя машините, за да копае дупка, затова вместо това предложи ямата за животни. Гледах как мистериозният мъж изхвърля книга. След като той потегли, надникнах в ямата за животни, само за да намеря фотоалбум с нож, забит точно в средата.

Оръжия

„Работя за компания за извозване на боклук. Веднъж изнесохме някои стари мебели, включително голямо бюро от къщата на този човек. След като приключихме и потеглихме към трансферната станция. Когато изхвърлихме товара си, бюрото се изплъзна и се удари в бетона. Счупи се и ето, револвер излезе от него.

Хора

„Доста често имаме бездомни хора, които по погрешка заспиват в контейнер за боклук и ги доставят на депо или друго преработвателно съоръжение. – Кели Сарбър, президент и главен изпълнителен директор на Strategic Management Group.

Части на тяло

„Работих във фабрика за медицински отпадъци, където намирахме ампутирани части от тялото и кошчета, пълни с кръв и използвани игли.“

Студени твърди пари

„Веднъж намерих пари в брой на стойност 4000 долара в кутия за зърнени храни. Местните цигани чистеха караваната си и по погрешка изхвърлиха кутията с пари. Успяхме да намерим кутията и с право да им върнем парите.”

Диамантени пръстени

„Имахме жена в Ню Йорк, която по погрешка хвърли диамантения си пръстен в кошчето. След това тя плати на една от огромните фирми, които превозваха отпадъци от Манхатън до депото, да бъде извадена от експлоатация, за да могат боклукчиите да копаят из хилядите тонове боклук, докато не го намерят. За щастие го направиха!”

Чисто нова електроника

„Бащата на моя приятел беше боклукчия. Той обикаляше до всички големи фирми за електроника, за да прибира големите боклукчии всяка вечер. Винаги намираше най-готините неща, изхвърлени! Предимно електроника като телевизори и лаптопи. Баща му щеше да продаде повечето от нещата, които намери в сайтове втора ръка.“

