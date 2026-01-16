Никога не използвайте кърпички за почистване на тези повърхности

През последните години дезинфекциращите кърпички се превърнаха в едно от най-често използваните средства за бързо поддържане на чистота в дома. Тяхното удобство и достъпност често ги правят първи избор за ежедневно избърсване на повърхности. Експертите обаче предупреждават, че не всички кърпички са еднакви и че приложението им не е подходящо за всички материали и повърхности в интериора.

Според Дийн Ф. Тансман , вицепрезидент по операциите на Dutch Harbor Brands и A World of Wipes, с когото Southern Living се е консултирал, дезинфекциращите кърпички имат ясно определено предназначение и не трябва да се използват универсално. Въпреки че често се възприемат като бързо и лесно решение, в някои случаи те могат да повредят повърхностите или да оставят нежелани химически остатъци.

Неподходящи повърхности

Поради състава на материала и чувствителността на покритията, дезинфекциращите кърпички не се препоръчват за почистване на винил и естествен каучук, както и на кожени повърхности и дървени подове. Те също така не са подходящи за фитнес уреди, дъски за рязане, незапечатан гранит, мрамор и дърво или повърхности за приготвяне на храна. Специално внимание е необходимо и при детско оборудване, като например купички за хранене, гризалки и биберони.

Тансман посочва, че правилната дезинфекция изисква спазване на времето за контакт, посочено на опаковката на продукта, което обикновено е между 15 и 30 секунди. Повърхността трябва да остане мокра през целия този период, за да бъде средството ефективно. Освен това, всички повърхности, които влизат в контакт с храна, трябва да бъдат обилно изплакнати с питейна вода след дезинфекция, за да се отстранят всички химически остатъци.

Разликата между дезинфектант и почистващи кърпички

Едно често срещано погрешно схващане, предупреждава Тансман, е, че всички кърпички за повърхности са еднакви. Дезинфекциращите кърпички са формулирани да убиват широк спектър от микроорганизми, докато почистващите кърпички са предназначени да премахват мръсотия, прах и мазнини. Видимо замърсените повърхности трябва първо да бъдат почистени, за да бъдат дезинфектантите ефективни.

Експертите подчертават важността на избора на правилните продукти за конкретна цел и предупреждават за ненужното и прекомерно използване на дезинфектанти при ежедневната поддръжка на дома.

Въпреки че дезинфекциращите кърпички имат своето място в поддържането на хигиената, употребата им трябва да бъде целенасочена и внимателно ограничена. В повечето битови ситуации е достатъчно да се използват класически почистващи продукти, докато дезинфекцията трябва да се използва само за повърхности и пространства с повишени хигиенни изисквания.

Десет неща, върху които не бива да използвате дезинфекциращи кърпички

– Винил

– Естествен каучук

– Уреди за упражнения

– Естествена кожа

– Дървени подове

– Дъски за рязане

– Незапечатан гранит, мрамор или дърво

– Повърхности за приготвяне на храна

– Хранилки за бебета

– Детски гризалки и залъгалки