Наркокартелите в Мексико, убийствата и ужасът “Петрохан”: Специален коментар на Тихомир Безлов (ВИДЕО)

Най-вероятно е имало информация за локализацията на Ел Менчо, лидерът на картела "Халиско - Нова генерация". Това заяви в предаването “Студио Actualno” експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, коментирайки пренареждането на сферите на влияние сред наркокартелите в Мексико от последните дни.

По думите му всичко това се случва в контекста на дневния ред на Доналд Тръмп, който много агресивно натиска мексиканските управляващи, които, знаейки какво се случва, се опитваха да избегнат подобни крайни мерки. Имаше прогнози, че ще започнат военни действия в Мексико и те се сбъднаха. Видяхме, че логиката на Тръмп е свързана с краен натиск. Рационалното поведение на президента на Мексико бе, че имаше такава операция срещу Ел Менчо.

Тази ситуация в Мексико не е от вчера. Исторически началото на картелите дават китайски емигранти в Мексико преди повече от сто години. Те започват да отглеждат опиум, който контрабандират в САЩ. След това навлизат криминалните контрабанди, които познаваме, припомни Безлов. Мащаба на криминалната икономика на наркокартелите в Мексико е около 80-100 млрд. долара - това е сравнимо с Брутния вътрешен продукт на България, сравни експертът.

По отношение на тежкия случай "Петрохан-Околчица", Безлов допусна, че е възможно да се търси връзка с Мексико и някои среди там. "Да организирате четири самоубийства и две убийства, е твърде сложно. Ако говорим за мексикански картели, ако този човек пречи, той изчезва. Но даже изчезването е сложно нещо, те просто ще отидат и ще ви застрелят в "Петрохан". Тук има маса такива застрелвания, ако припомним от миналото - сръбски, турски застрелвания, какви ли няма в България? Каква е ползата на някого да инсценира самоубийство?", попита Безлов. Той каза, че зрелищно изглежда да е организирано такова самоубийство, но е прекалено сложно.

