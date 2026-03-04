НА ЖИВО: Тръмп твърди, че всички цели в Иран са унищожени

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

„Те вече нямат военноморски флот. Той е унищожен. Те вече нямат военновъздушни сили. Те са унищожени“, каза американският президент Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом след среща с германския канцлер Фридрих Мерц, добавяйки, че повечето от иранските чиновници, които Съединените щати са имали предвид за следвоенния период, „са мъртви“, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Тръмп обясни, че в Иран нито системата за откриване на противовъздушна отбрана работи, нито радарите. "И почти всичко не работи", смята Тръмп.