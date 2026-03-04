Лайфстайл:
На живо

НА ЖИВО: Тръмп твърди, че всички цели в Иран са унищожени

04 март 2026, 0:15 часа 275 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Тръмп твърди, че всички цели в Иран са унищожени

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

„Те вече нямат военноморски флот. Той е унищожен. Те вече нямат военновъздушни сили. Те са унищожени“, каза американският президент Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом след среща с германския канцлер Фридрих Мерц, добавяйки, че повечето от иранските чиновници, които Съединените щати са имали предвид за следвоенния период, „са мъртви“, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Тръмп обясни, че в Иран нито системата за откриване на противовъздушна отбрана работи, нито радарите. "И почти всичко не работи", смята Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес