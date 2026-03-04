Барса помечта, но не успя да поправи резила! Атлетико е на финал за Копа дел Рей

Барселона надви Атлетико Мадрид с 3:0 в полуфинален реванш за Купата на краля.

Домакините влязоха с пределна мотивация, тъй като имаха да наваксват четири попадения. Добра възможност се откри в 17-ата минута пред Торес, чийто изстрел мина опасно близо до целта. Малко преди това Балде замени принудително Кунде. Малко по-късно Гризман бе на изгодна позиция, но шутира право в Жоан Гарсия. В 29-ата минута Мусо изби удар на Торес.

При последвалия корнер Ямал преодоля двама противници и намери Бернал, който вкара за 1:0. Нападения заваляха и в двете посоки. Лукман изтърва голям шанс за Атлетико, което беше наказано от Барса. Рафиня реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Марк Пубий срещу Педри. Втората част стартира със спасяване на Гарсия. "Лос кулес" отговори с поредица от положения. Мусо блестеше в тези минути, справяйки се с изстрели на Ямал и Кансело.

Логичното се случи в 72-рата минута, когато Бернал засече центриране на Кансело за 3:0.