04 март 2026, 0:11 часа 129 прочитания 0 коментара
Комо не се даде на още един гранд! Всичко с Интер ще се решава в реванша

Комо и Интер завършиха при нулево равенство в първия 1/2-финален сблъсък от турнира за Купата на Италия.

Срещата стартира равностойно. В 18-ата минута Войвода накара Мартнес да се намесва. В средата на полувремето "нерадзурите" опитаха натиск, който не доведе до нещо по-опасно. В 37-ата минута стражът на Интер блесна. Той отрази хубав шут на Нико Паз. До почивката Войвода можеше да вкара, ако беше по-точен със сантиметри. 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
