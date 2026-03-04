Спорт:

Ливърпул с чутовна издънка срещу последния, Груев излезе и Лийдс загуби пред български съдия (Резултати от Висшата лига)

04 март 2026, 0:17 часа 289 прочитания 0 коментара
Ливърпул допусна срамно поражение с 1:2 от последния в класиране Уулвърхамптън в двубой от 29-ия кръг на Висшата лига. На "Молиню" най-интересното се случи през втората част. В 78-ата минута Родриго Гомеш изведе домакините напред в резултата. Малко по-късно мърсисайдци отговориха чрез попадение на Мохамед Салах. В четвъртата минута от добавеното време обаче Андре взриви трибуните и нанесе съкрушителен удар по амбициите на гранда.

По-рано българският полузащитник Илия Груев игра 62 минути при загубата на своя Лийдс от Съндърланд с 0:1. Родният халф бе сменен от Лукас Нмеча, след което Хабиб Диара реализира дузпа за "черните котки". Любопитното е, че един от асистентите на главния съдия Стюарт Атуел бе българин – Христо Караиванов.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига Лийдс Съндърланд Уулвърхемптън
