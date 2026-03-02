“Отива се към ескалация”: Мохамед Халаф обяснява сблъсъка САЩ-Иран-Израел (ВИДЕО)

Засега трябва да се надяваме Иран да проведе добър диалог със САЩ. Преди минути, човекът, който беше посочен от Хаменей да управлява, неговият пръв съветник, заяви, че няма да преговаря със САЩ. Тази война ще продължи много дълго. Това само показва, че се отива към ескалация на напрежението.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф, коментирайки ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По думите му иранците във висшите етажи на властта са загубили разсъдъка си. Те предизвикват целия свят срещу себе си. Няма никакво обяснение защо те удрят граждански обекти в Саудитска Арабия и Емирствата. Няма нищо случайно в това, подчерта Халаф. Според него това, което иранците правят с атаките на нефтените и газовите съоръжения, е опит те да създадат световна криза за горивата и натиск към САЩ.

Има индикации, които идват от иранската опозиция в чужбина, че голяма част от Революционната гвардия започва да сменя облеклото си и да носи униформи. Но все още има хора, които са привърженици на режима, тъй като те имат превилегии и ще ги загубят. Виждате, че призивът на президента Тръмп е към Гвардията, полицията и репресивните органи да хвърлят оръжието сега, защото после ще е късно, каза Халаф. Според него тази операция е насочена и срещу съюза на Иран с Русия и Китай.

