Руски кораб с втечнен газ, който е под санкции, гори в Средиземно море (ВИДЕО)

Танкерът за втечнен природен газ "Арктик Метагаз", който плава под руски флаг, гори в Средиземно море. Съдбата на екипажа му е неизвестна, предаде Reuters, позовавайки се на източници от корабоплаването и морската сигурност.
Корабът, който е под санкции на САЩ и Обединеното кралство, е съобщил за последно местоположението си като плаващ край бреговете на Малта в понеделник, според данни за проследяване на корабния трафик на платформата MarineTraffic.
The sanctioned Russian LNG tanker Arctic Metagaz is on fire in the Mediterranean after a reported sea drone attack near Malta, Reuters reported. #Russia pic.twitter.com/7uAHoPwb7K— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026
Корабът може да е бил атакуван от военноморски дрон, като Украйна е заподозряна в извършването на операцията, каза един от източниците, без да предостави доказателства за твърдението си.
