03 март 2026, 22:43 часа 113 прочитания 0 коментара
Руски кораб с втечнен газ, който е под санкции, гори в Средиземно море (ВИДЕО)

Танкерът за втечнен природен газ "Арктик Метагаз", който плава под руски флаг, гори в Средиземно море. Съдбата на екипажа му е неизвестна, предаде Reuters, позовавайки се на източници от корабоплаването и морската сигурност.

Корабът, който е под санкции на САЩ и Обединеното кралство, е съобщил за последно местоположението си като плаващ край бреговете на Малта в понеделник, според данни за проследяване на корабния трафик на платформата MarineTraffic.

Корабът може да е бил атакуван от военноморски дрон, като Украйна е заподозряна в извършването на операцията, каза един от източниците, без да предостави доказателства за твърдението си.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
втечнен газ Средиземно море руски танкер атака с дрон
