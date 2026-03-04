Любопитно:

С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

04 март 2026, 0:20 часа 305 прочитания 0 коментара
С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

Иран нанесе удар по двата обекта, в които се намират радарните системи за противоракетна отбрана THAAD на ОАЕ. Емирствата управляват 2 батареи THAAD, като всяка от тях е оборудвана с по един радар AN/TPY-2 на специално определени места. През последните години в мирно време тези радари обикновено се позиционираха точно извън хангарите. През изминалите дни Иран атакува почти всички страни от Близкия изток, в които САЩ имат военни бази, като само Оман беше пощаден, тъй като бе основен посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран. ОАЕ също бе обект на нападение.

Предишни сателитни снимки от един от обектите в ОАЕ показват радарните компоненти позиционирани извън хангара на обичайното си място. Снимки след удара показват отломки на същото място, което предполага, че системата AN/TPY-2 вероятно е унищожен. 

Нискокачествени снимки от второто място показват най-малко две директни попадения — един по хангара на радара и друг по хангара за поддръжка. Въпреки това, по-стари снимки от 2025 г. сочат, че радарът понякога се паркира на няколко метра разстояние от лявата страна на големия хангар, което прави статута на точните загуби неясен. Едно обаче е сигурно – и двете места са били улучени; Място 2 явно е получило щети, докато унищожаването на радара на Място 1 изглежда сигурно, но все още не е напълно потвърдено официално.

Повече за THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - Терминална отбрана на висока зона) е усъвършенствана американска противоракетна отбранителна система, предназначена да прихваща и унищожава балистични ракети с малък, среден и междинен обсег.

Още: Иран май привършва ракетните установки. Тръмп обеща "нещо голямо" в Близкия изток (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Системата е проектирана да защитава чувствителни обекти (като военни бази, градове или летища) както в края на полета на ракетата (терминална фаза), така и в горната част на атмосферата. THAAD е единствената система за противоракетна отбрана на САЩ, която прихваща ракети както извън атмосферата (екзоатмосферно), така и в атмосферата (ендоатмосферно), използвайки технология "hit-to-kill" (унищожаване чрез директен удар), без да използва взривно вещество, а само кинетичната енергия от сблъсъка. Тя запълва празнината между системите за близък обсег като Patriot и системите за далечен обсег като Aegis.

Една THAAD батерия се състои от пускови установки (монтирани на камиони), радар (AN/TPY-2), който открива и следи ракети, команден пункт (TFCC) и ракети прехващачи. Основен изпълнител е компанията Lockheed Martin. Накратко, THAAD е щит срещу балистични ракети, който ги унищожава чрез сблъсък, преди те да достигнат целта си.

Още: САЩ одобри продажба на ракетни комплекси на Саудитска Арабия

Американската THAAD е една от най-боеспособните отбранителни ракетни системи в американския арсенал. Освен на ОАЕ, тя бе доставена и на Катар, където също имаше ирански удари. Основно място в THAAD заема именно модерната радарна система AN/TPY-2.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ОАЕ САЩ радар ПВО THAAD война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес