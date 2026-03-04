С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

Иран нанесе удар по двата обекта, в които се намират радарните системи за противоракетна отбрана THAAD на ОАЕ. Емирствата управляват 2 батареи THAAD, като всяка от тях е оборудвана с по един радар AN/TPY-2 на специално определени места. През последните години в мирно време тези радари обикновено се позиционираха точно извън хангарите. През изминалите дни Иран атакува почти всички страни от Близкия изток, в които САЩ имат военни бази, като само Оман беше пощаден, тъй като бе основен посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран. ОАЕ също бе обект на нападение.

BREAKING: Iran struck both UAE THAAD missile defense radar sites.



The UAE operates 2 THAAD batteries, each equipped with one AN/TPY-2 radar at dedicated locations.



In recent years, the radars were typically parked just outside their hangars during peacetime.



Site 1: Prior…

Предишни сателитни снимки от един от обектите в ОАЕ показват радарните компоненти позиционирани извън хангара на обичайното си място. Снимки след удара показват отломки на същото място, което предполага, че системата AN/TPY-2 вероятно е унищожен.

Нискокачествени снимки от второто място показват най-малко две директни попадения — един по хангара на радара и друг по хангара за поддръжка. Въпреки това, по-стари снимки от 2025 г. сочат, че радарът понякога се паркира на няколко метра разстояние от лявата страна на големия хангар, което прави статута на точните загуби неясен. Едно обаче е сигурно – и двете места са били улучени; Място 2 явно е получило щети, докато унищожаването на радара на Място 1 изглежда сигурно, но все още не е напълно потвърдено официално.

Повече за THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - Терминална отбрана на висока зона) е усъвършенствана американска противоракетна отбранителна система, предназначена да прихваща и унищожава балистични ракети с малък, среден и междинен обсег.

Системата е проектирана да защитава чувствителни обекти (като военни бази, градове или летища) както в края на полета на ракетата (терминална фаза), така и в горната част на атмосферата. THAAD е единствената система за противоракетна отбрана на САЩ, която прихваща ракети както извън атмосферата (екзоатмосферно), така и в атмосферата (ендоатмосферно), използвайки технология "hit-to-kill" (унищожаване чрез директен удар), без да използва взривно вещество, а само кинетичната енергия от сблъсъка. Тя запълва празнината между системите за близък обсег като Patriot и системите за далечен обсег като Aegis.

Една THAAD батерия се състои от пускови установки (монтирани на камиони), радар (AN/TPY-2), който открива и следи ракети, команден пункт (TFCC) и ракети прехващачи. Основен изпълнител е компанията Lockheed Martin. Накратко, THAAD е щит срещу балистични ракети, който ги унищожава чрез сблъсък, преди те да достигнат целта си.

Американската THAAD е една от най-боеспособните отбранителни ракетни системи в американския арсенал. Освен на ОАЕ, тя бе доставена и на Катар, където също имаше ирански удари. Основно място в THAAD заема именно модерната радарна система AN/TPY-2.