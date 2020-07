Стани SUPer майстор във водата

Искате ли да тренирате, да прекарвате време сред природата, докато се забавлявате с приятели? SUP-ът е за вас? Ако за първи път чувате за този спорт, става въпрос за Stand up Paddle boarding. Подобно на сърфа, карате дъска, но с помощта на гребло и без наличието на вълни. Което го прави много по-достъпно - може да го практикувате както на море, така и на някое близко езеро, река или язовир.

който нагледно ни показа какви са тънкостите на този воден спорт.

SUP Rental Слънце. Те организират редовни тренировки, а също така специални еднодневни или двудневни събития с различи активности.

Може да резервирате екипировка за предстоящата почивка или да получите удобен за вас час за обучение или тренировка при професионалистите от SUP Rental Слънце ето ТУК