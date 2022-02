Тичането за здраве може и да е вредно. Вижте за кого

Разумно е тичането да не се практикува от бременни дами. Двигателната активност е важна за тях, но е строго препоръчително да се ограничат с ходене, гимнастика за бременни и дълги разходки.

Бягането не се препоръчва на хора със сериозни ставни заболявания. При здравите хора то укрепва ставите, ако се практикува със специално оборудване – добре омекотени обувки, създадени специално за този спорт, както и ако бегачите не се пренатоварват с твърде много километри. При хора, страдащи от заболявания на ставите, то може да доведе до влошаване на заболяването и следва да се избягва.

Проблем са и честите травми, които също могат да доведат до дългосрочни здравословни проблеми особено при хора, страдащи от костно-ставни заболявания. Клиниката в Кливланд изчислява, че около 60% от бегачите все някога претърпяват нараняване, причинено от бягането, достатъчно тежко, за да наложи почивка и отказ от спорт за дълго време. Особено уязвими са коленете и стъпалата. Хората, които са дюстабан, или тези, които имат проблеми с коленете, могат да си причинят сериозни проблеми, практикувайки бягане.

Бягането не е точният спорт за хора, които се нуждаят от укрепване на раменете, ръцете и горната част на тялото като цяло. То изсмуква цялата енергия за тренировка, а натоварва предимно краката. Това води до мускулен дисбаланс – силна долна и слаба и недоразвита горна част на тялото. На бегачите им липсва и гъвкавостта, присъща на други спортисти. За да се справите с този проблем и да превърнете бягането в полезно за здравето ви, трябва да съкратите продължителността му и да включите в програмата както загряване и разтягане, така и тренировки за горната част на тялото.

Страдащите от тежки сърдечни патологии следва да заменят бягането с бързо ходене. Бягането укрепва сърцето на здравите хора, но за тези с тежки сърдечни заболявания, е опасно. Колкото по-дълго е бягането и по-тежко натоварването, толкова по-голяма е опасността от сериозни сърдечни инциденти при страдащите от сърдечно заболяване. Има тревожни случаи на внезапен сърдечен арест по време на маратони при бегачи, които са били в рискова група и с вече активна коронарна болест.

Най-добрият спорт за изгаряне на калории Отслабването по време на спорт е основната цел на много спортисти, които се събират в спортни зали и спортни клубове в търсене на подоб... Прочети повече

Дамите с много пищен бюст също следва да ограничат бягането и подскоците, за да не увредят здравето си – това на бюста и гърба си. Бързото ходене и лекото бягане са подходящи, ако се извършват с подходящ сутиен, осигуряващ идеална подкрепа на бюста.

Проучване в Journal of the American College of Cardiology сочи, че бягането увеличава продължителността на живота. Уврете се, че не страдате от рискови заболявания и че имате нужната екипировка, преди да се отдадете на тичането. Ако здравето ви не го позволява, просто ходете – полезно е за всички и няма противопоказания.