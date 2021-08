Това е продуктът, който унищожава коремните мазнини

Тоби Смитсън е диетолог по диабет, цитиран в изданието Eat This, Not That! В този цитат, споделя мнение за ползите на ядка, способна според нея да подмладява и спомага премахването на коремните мазнини.

Това са бадемите! Как да си направим печени овесени ядки?

Нейният съвет е да се ядат по шепа бадеми на ден, за да се изгладят бръчките. Според проучвания при жени в менопаузата, 15 г бадеми на ден, помагат при намаляне на пигментацията на кожата и изглаждането на бръчките. Тези ядки помагат да се избавите от мазнините в корема Мазнините в областта на корема са проблем не само на жените. Но често дори диетата и редовният спорт не помагат да се справим с проблем... Прочети повече Според нея бадемите съдържат редица полезни вещества. 100 гр от тях е със съдържание на 21 грама протеин, 12,5 грама фибри, 24,6 милиграма витамин Е и 234 милиграма магнезий, което е повече от 50% от дневната стойност. Също така намалят риска от метаболитен синдром, увеличаващ вероятността от заболявания на сърцето и диабет и помагат при изгарянето на мазнините на корема. И тъй като те понижават холестерола са полезни и за сърцето. Не консумирайте повече от 50 грама ядки дневно, ако не искате да се случи това

И въпреки че са в списъка с калорични храни, диетологът твърди, че всъщност нивата на калориите им е доста по-нисък, от колкото смятат хората.

Още от ЛЮБОПИТНО:

Направете си домашни таблетки за съдомиялна

Никога не пийте вода по това време на деня

Как да си направим чай с мед и канела за отслабване

Колко чипс може да ядете, без да навредите на здравето си?

Ето кои са най-ефективните начини да отслабнете

Не споделяйте тайните си на тези 5 зодии, ако искате да си останат тайни!

Тези зодии ВИНАГИ имат нужда от план за действие