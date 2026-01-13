Защо хитрите домакини слагат утайка от кафе на перваза на прозореца

Любителите на кафето често хвалят възстановителните качества на предпочитаната от тях сутрешна напитка, твърдейки, че тя не само ободрява, но може да помогне и при главоболие, да подобри настроението и да намали риска от инсулт. Но какво да кажем за утайката, която остава след като напитката свърши? Градинарите често добавят утайка от кафе към компост или почва с убеждението, че това ще добави хранителни вещества и ще помогне за контрол на популацията на охлювите. Някои се кълнат, че е отличен ексфолиант за кожата и може да намали торбичките под очите.

Собствениците на жилища с проблеми с вредители, вариращи от хлебарки до комари, се кълнат в тях като репелент срещу насекоми както вътре, така и навън. Утайката от кафе обаче не е универсално решение за всички проблеми с вредители; много често срещани вредители в двора игнорират утайката от кафе . Докато охлювите обикновено остават на открито, мравките могат да се превърнат в постоянен проблем на закрито, с който утайката от кафе може да помогне.

Третираната утайка от кафе може да бъде ефективна срещу мравки и охлюви, но не е толкова просто, колкото да разпръснете използваната утайка по вратите и прозорците. Мравките нахлуват в къщата ви в търсене на храна и подслон и след като една е влязла вътре, други следват нейната ароматна следа. Основни средства като съхраняване на хранителни източници в запечатани контейнери, отмиване на ароматните следи със сапунена вода и запушване на дупки и пукнатини, които мравките може да използват, за да влязат в къщата ви, са ефективни средства за контрол. Ако мравките продължават въпреки тези стъпки, използването на утайка от кафе също може да помогне за прекъсване на ароматните следи, преди да се прибегне до химически пестициди.

Използване на утайка от кафе за отблъскване на вредители

Методът, който използвате за приготвяне на първата си чаша кафе, няма значение за този екологичен трик. След като го приготвите, запарете отново използваната утайка, сякаш правите втора кана. Разстелете мократа утайка върху тава за печене и я изсушете във фурна на ниска температура. Можете също да я изсушите на въздух върху восъчна хартия или кухненска хартия, въпреки че бавното сушене може да доведе до образуване на мухъл. Оставете утайката да се охлади и я поръсете по первазите на прозорците и около вратите. Ако имате излишна утайка, съхранявайте я в херметически затворен контейнер, докато не ви потрябва отново. Ако не сте любител на кафето, може да успеете да получите безплатна използвана утайка от местното кафене.

Утайката от кафе понякога се рекламира и като средство за отблъскване на комари , въпреки че проучванията показват, че доказателствата са ограничени и специфични за вида.