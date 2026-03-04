Кой има имен ден днес, 4 март 2026 г. Честито!

На 4 март имен ден отбелязавт всички, които носят името Герасим. Преподобни Герасим, родом от Ливия, от млади години се посветил на служение Богу и като оставил света, се оттеглил в Тиваидската пустиня. След като проживял там много години, той посетил Йерусалим и най-после се заселил близо до р. Йордан. Около него се събрали много подвижници и по такъв начин се създала голяма обител. Преподобни Герасим починал в дълбока старост в 475 година.

