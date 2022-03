Защо ползваме израза бла-бла-бла

Всеки иска да украси речта си с красиви завои, а във всеки език преобладава от такива. От израза бла-бла-бла и неговото значение до редица чуждици, които много пъти не разбираме, но масово употребяваме.

И така, много често, поради модата на определени думи и изрази, много хора забравят да погледнат в тълковния речник. Изглеждат малко неудобни, но когато знаем в кои моменти е добре да ги добавяме ще изпитваме по-малко неудобство и ще изглеждаме по-рядко „нелепо“. Кои са те, предлагаме ви да започнем по ред:

Бла-бла-бла – значение

Разбира се, за този израз няма конкретно тълкование. Бла-бла-бла е универсален заместител на всички липсващи думи в дадена фраза, като алгебрични знаци, които заменят числата.

Бля-бля-бля може да означава празно бърборене, понякога в смисъл на лъжа, измислица.

Защо използваме бла-бла-бла и какво е неговото значение

Когато вмъкваме в речта израза, разгръщате нещо разбираемо, тривиално, очевидно; нещо празно, безсмислено. И всякакви интерпретации за справедливост и равенство са просто бла-бла-бла. Негови синоними може да са още т.н.; бля-бля-бля; ла-ла-ла и пр.

За паразитните думи или патериците в речта ни

Замисляли ли сте се, че когато не умеем да говорим добре даден език, мисълта ни сякаш е осакатена? Това се дължи на факта, че речта трябва да е добре облечена в правилните думи, НО реално, ако не ги знаем се получава „куца“ ситуация.

И така се стига, до т. нар. „патерици“. Именно за тях говорим тук. Те са много спасителни, понякога еднотипни, повтарящи се от типа на бл-бла-бла или са еднотипни определения и еднотипни изрази.

Някои спасителни средства са например местоимение. С такова можем да кажем много, а реално и нищо. На база публични изяви често подобни изрази или думи са именно тези "паразити" в речта. Някои хора имат богат речник от такива, а други ги ползват като „Тик“.

Малък речник в ред по азбука на най-често използвани „паразити“ думи и изрази или „патерици“:

· в смисъл;

· ако може така да се каже;

· значи;

· нали разбираш;

· между впрочем /by the way/;

· нещо;

· начи;

· рииш /разбираш ли?/;

· човеко;

· така да се каже;

· ногу фешън;

· такъвото.

И така, всеки човек в речта си има някоя дума-патерица или паразитен израз, които са неговото помощно средство по време на говорене.

Паразити или думи-патерици и израз

Такива могат да се появяват в речта на всеки от нас в резултат на различни провокатори.

Много вероятно е по време на публични изяви в речта на един човек да се проявяват повече паразити. Това напомня за безпомощност по време на изказване и използването на езика за средство на общуване. Това, разбира се провокира и въпроси относно качеството на неизказани мисли, само, защото не са открити най-подходящите думи.

В заключение:

Без значение безпомощността обаче, целта на дадено изказването трябва да има въздействие. Последното трябва да е насочено в определена посока. С паразитите думи трябва да се внимава, защото такива може да смутят събеседника и дори да говорят за подценяване на отсрещната страна и самонадценяване от страна на говорещия.