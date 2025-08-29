Цените на производител в промишлеността пак поеха нагоре

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през юли 2025 г. е с 8,6 на сто над нивото от юли 2024 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 24,5 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21 на сто, както и в преработващата промишленост - със 7,8 на сто.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на хранителни продукти - с 20 на сто, производството на основни метали - с 14,1 на сто, производството на напитки - с 13,3 на сто. Намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 16,5 на сто, и при производството на мебели - с 12,8 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността се повишава с 3,4 на сто през юли 2025 г. спрямо предходния месец. По-високи цени се наблюдават при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12,9 на сто, в добивната промишленост - с 5,2 на сто, както и в преработващата промишленост - с 0,1 на сто.

Повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2,1 на сто, производството на химични продукти - с 1,1 на сто, печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с 0,7 на сто. Понижение е отчетено при производството на основни метали - с 1,5 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0,7 на сто.

