Тръмп: Вярвам, че ще имам честта да взема Куба (ВИДЕО)

"Вярвам, че ще имам честта да взема Куба. Това ще е голяма чест, да, да я взема по един или друг начин". Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп.
Trump on Cuba:— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.
I can free it or take it, I think I can do anything I want with it.
"Мога да я освободя или да я взема, мисля, че мога да правя с нея каквото си поискам. Това е една много отслабена нация. Ще бъде много хубаво", заяви още той.
