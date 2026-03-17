Тръмп: Вярвам, че ще имам честта да взема Куба (ВИДЕО)

17 март 2026, 2:49 часа 393 прочитания 0 коментара
"Вярвам, че ще имам честта да взема Куба. Това ще е голяма чест, да, да я взема по един или друг начин". Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп.

"Мога да я освободя или да я взема, мисля, че мога да правя с нея каквото си поискам. Това е една много отслабена нация. Ще бъде много хубаво", заяви още той. 

Елін Димитров Отговорен редактор
