12 декември 2025, 10:01 часа 280 прочитания 0 коментара
Обрат с цената на петрола заради Венецуела

Цената на петрола се повишава днес, подкрепена от опасения за прекъсване на доставките от Венецуела, въпреки че към момента и двата основни сорта са на път да отчетат седмично понижение в цените си. Пазарните настроения остават предпазливи на фона на оптимизма около евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна САЩ се готвят да задържат допълнителни кораби, превозващи венецуелски петрол, след конфискацията на танкер тази седмица, съобщава Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 43 цента, или 0,70 на сто, до 61,71 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол се търгува на цена от 58,03 долара за барел – ръст от 43 цента, или 0,75 на сто.

Конфискацията на кораби засилва опасенията за прекъсване на доставките към световния пазар.

"След разпродажбите, породени от очакванията за по-слабо предлагане на фона на надеждите за мир между Русия и Украйна, видяхме покупки за ограничаване на загубите след задържането на венецуелския танкер“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в подразделението на Nissan Securities. Той добави, че преговорите за примирие ще останат основна тема и през следващата седмица, а американският суров петрол може да тества нивото от 55 долара при пробив за мирните усилия.

От началото на седмицата и двата сорта са загубили над 3 на сто в цената си, отразявайки общата несигурност на пазара. Анализатори от ANZ Research обясняват спада с нарастващото избягване на риска и потиснатите перспективи за търсенето на петрол.

Решението на Управлението за федерален резерв на САЩ да намали лихвите тази седмица, както и по-предпазливите от очакваното коментари на президента Джером Пауъл, допринасят за несигурността около бъдещата парична политика и въздействат върху суровинните пазари.

Според последния месечен доклад на Международната енергийна агенция (МАЕ) глобалното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 3,84 млн. барела дневно – понижение спрямо прогнозирания през ноември излишък от 4,09 млн. барела.

Данните на ОПЕК обаче, публикувани също вчера, сочат, че през 2026 г. предлагането ще бъде в съответствие с търсенето – прогноза, която контрастира с очакванията на МАЕ и други институции за значителен излишък.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
мирни преговори Венецуела петрол петролен танкер цена на петрола
