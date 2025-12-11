ОПЕК оповести прогнозата си за пазара на петрол през 2026 г.

Страните от петролното обединение ОПЕК+ запазват без промяна прогнозите си за световното търсене на петрол през 2025 и 2026 г. и подчертава, че глобалната икономика остава „на солидна основа“. Според организацията търсенето на петрол от страните от ОПЕК+ се очаква да достигне средно 42,6 млн. барела дневно през първото тримесечие на 2026 г., а за цялата година – около 43 млн. барела дневно.

Увеличение на производството

Страните от ОПЕК+ са увеличили леко производството си на петрол през ноември, съобщи Организацията в месечния си доклад, цитирана от Ройтерс.

Още: В Русия признаха: Приходите от петрол и газ намаляват драстично

Според публикуваните данни през ноември държавите от ОПЕК+, включително съюзници като Русия, са добивали общо 43,06 млн. барела суров петрол дневно. Това представлява увеличение от 43 000 барела на ден спрямо предходния месец. Осем страни членки са отчели допълнително повишаване на добива.

По-рано днес Международната агенция за енергията (МАЕ) завиши оценките си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г., като същевременно намали прогнозите си за растежа на предлагането.

Базираната в Париж международна агенция очаква глобалното предлагане на петрол да надвиши търсенето с 3,84 милиона барела на ден догодина, в сравнение с излишък от 4,09 милиона барела на ден, прогнозиран в доклада ѝ през ноември.

Още: Очаква ни свръхпредлагане на петрол: Прогноза от бранша