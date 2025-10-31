Растежът на българската икономика ще се забави: Прогноза от финансовото министерство

Икономиката на България ще нарасне с 3 на сто през настоящата година, но догодина темпът на растеж ще се забави до 2,7 на сто. Това прогнозират от Mинистерството на финансите в Есенната си макроикономическа прогноза. Финансовото ведомство запазва очакванията си за ръст през 2025 година спрямо пролетното издание на прогнозата и повишава с 0,2 процентни пункта очакванията си за 2026 година.

В периода 2027-2028 г. нарастването на БВП ще бъде в рамките на 2,5-2,4 на сто според есенната прогноза, което е леко повишение спрямо пролетта, когато се залагаше на ръст от порядъка на 2,4-2,2 на сто.

Темп на инфлацията

Годишният темп на инфлация отчете известно ускорение до 4,1 на сто според Хармонизирания индекс на потребителските цени през септември 2025 г. Инфлацията до края на годината се прогнозира да се забави до 3,9 на сто, а средногодишната ѝ стойност се очаква да бъде 3,6 на сто.

Нарастването на потребителските цени в края на 2026 г. ще се забави до 3,3 на сто, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Компонентите на базисната инфлация и в частност услугите ще запазят водещия си принос за формиране на общия ценови индекс. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази от 2025 г., като ще достигне 3,5 на сто.

