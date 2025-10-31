Любопитно:

Растежът на българската икономика ще се забави: Прогноза от финансовото министерство

31 октомври 2025, 10:43 часа 408 прочитания 0 коментара
Растежът на българската икономика ще се забави: Прогноза от финансовото министерство

Икономиката на България ще нарасне с 3 на сто през настоящата година, но догодина темпът на растеж ще се забави до 2,7 на сто. Това прогнозират от Mинистерството на финансите в Есенната си макроикономическа прогноза. Финансовото ведомство запазва очакванията си за ръст през 2025 година спрямо пролетното издание на прогнозата и повишава с 0,2 процентни пункта очакванията си за 2026 година.

В периода 2027-2028 г. нарастването на БВП ще бъде в рамките на 2,5-2,4 на сто според есенната прогноза, което е леко повишение спрямо пролетта, когато се залагаше на ръст от порядъка на 2,4-2,2 на сто.

Още: Бизнес климатът в България се влошава във всички сектори

Темп на инфлацията

Годишният темп на инфлация отчете известно ускорение до 4,1 на сто според Хармонизирания индекс на потребителските цени през септември 2025 г. Инфлацията до края на годината се прогнозира да се забави до 3,9 на сто, а средногодишната ѝ стойност се очаква да бъде 3,6 на сто.

Нарастването на потребителските цени в края на 2026 г. ще се забави до 3,3 на сто, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Компонентите на базисната инфлация и в частност услугите ще запазят водещия си принос за формиране на общия ценови индекс. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази от 2025 г., като ще достигне 3,5 на сто.

Още: Сред българите нараства песимизмът за личните финанси: Проучване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Инфлация БВП Министерство на финансите българска икономика растеж на БВП
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес