Столичният булевард "Витоша" влезе в класация за най-скъпи търговски улици

Булевард "Витоша” в София заема 51-во място в класацията за най-скъпи търговски улици в Европа. Това показват данните от традиционното проучване Main Streets across the World на консултантската компания CushmanWakefield, представлявана от Forton в България.

Годината се характеризира с продължаващо възстановяване на наемните нива в сегмента след пандемичния спад, като основната търговска улица в българската столица отчита лек ръст от 4% на годишна база. Така средният месечен наем към момента е 54 евро/кв.м, в сравнение с нивата от 56 евро/кв.м през 2019 г. И тази година бул. "Витоша” запазва стабилна позиция въпреки отчетливия тренд на промяна в профила на наемателите.

“Лекият ръст е естествен резултат от икономическите промени през годината, но вървим към достигане на пиковите стойности на наемните нива на търговските площи в София от 2019 г.“, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman&Wakefield Forton.

“Като ключова за столицата локация бул. Витоша продължава да се развива и да привлича нови наематели. Интересът продължава да е основно от страна на ресторанти и заведения – тенденция, която наблюдаваме от няколко години насам. По редица причини модните марки и другите търговци се насочват главно към моловете и ритейл парковете“, допълни Георги Муховски, зам.-мениджър Търговски площи в Cushman&Wakefield Forton.

Инфлацията, макар и намаляваща, лекото покачване на лихвените нива и забавянето на икономическия растеж в световен мащаб са основните фактори, които се явяват предизвикателства и в сектора на търговията на дребно, особено за модните брандове.

Коя е най-скъпата търговска улица?

Пето авеню в Ню Йорк задържа позицията си като най-скъпа търговска улица в световен мащаб и тази година, с наем от 1700 евро/кв.м – 14% ръст спрямо предпандемичните нива. В 33-то издание на доклада две от най-скъпите търговски улици в света разменят позиции – през 2023 г. на второ място се нарежда европейската Via Montenapoleone в Милано, а с позиция надолу и на трето място към днешна дата застава Tsim Sha Tsui в Хонг Конг. От топ 10 Европа държи пет от най-престижните локации и три от петте най-скъпи улици в световен мащаб – Via Montenapoleone, New Bond Street в Лондон и популярната Avenues des Champs-Élysées в Париж. Улица Македония в Скопие е най-достъпната ценово в Европа с наем от 28 евро/кв. м.

Най-голямо изменение в позициите отчита улица Istiklal в Истанбул, която се изкачва от 31-ва до 20-та позиция през 2023 г. Основната причина за това е инфлационната вълна, като наемите в града са се увеличили повече от два пъти за една година.

В световен план, след спада на наемните нива през 2021 и 2022 г., вече се наблюдава възстановяване, като към момента наемите са с едва 0,1% по-ниски от нивата преди пандемията. Възстановяването е най-осезаемо в САЩ, се казва още в доклада. И макар резултатите в Европа да отчитат подобрение, възвръщането към старите нива протича с по-бавен темп. През второто тримесечие на 2022 г. наемите на Стария континент бяха с около 10% по-ниски от нивата преди пандемията, но през последните 12 месеца ситуацията се характеризира с подобрение, съответно разликата се стопи до 2.3%. Към този момент 70% от европейските пазари все още не са се възстановили напълно. Ситуацията остава най-тежка в Хонконг, където наемите са намалели с 45% в пика на пандемията и все още са с 42% по-ниски от предпандемичните нива.

В края на 2023 г. основните търговски дестинации отбелязват предимно положителен ръст на наемите. На годишна база стойностите при първокласните търговски площи в световен мащаб са се увеличили средно с 4,8% в местна валута. В Европа средният ръст е 4.2%, а най-голямо е увеличението в Азиатско-тихоокеанския регион, където средната стойност е 5,3%, в Северна и Южна Америка - 5,2%.