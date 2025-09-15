Ударите срещу руски рафинерии доведоха до обрат при цената на петрола

Цената на петрола пое нагоре в днешната първа за седмицата азиатска търговия. Инвеститорите оценяват въздействието на украинските атаки с дронове срещу руски рафинерии, които потенциално могат да нарушат износа на суров петрол и горива на Русия, като същевременно анализират растежа на търсенето на горива в САЩ, предаде Ройтерс. Украйна засили атаките си срещу руската петролна инфраструктура, включително срещу най-големия терминал за износ на петрол в страната Приморск и една от най-големи рафинерии "Киришинефтеоргсинтез".

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 36 цента или 0,5 на сто до 67,35 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол е нагоре също с 36 цента или 0,6 на сто и един барел се продава за 63,05 долара.

"Атаката предполагат нарастващо желание да се нарушат международните петролни пазари, което може да доведе до допълнителен натиск към повишаване на цените на петрола", коментираха атаките по Приморск анализатори на американската банка JPMorgan Chase.

Руското пристанище има капацитет за износ на около 1 милион барела суров петрол на ден, което го прави ключов експортен център за руския петрол и най-голямо пристанище в западната част на Русия.

В същото време натискът върху Русия се засилва, след като американският президент Доналд Тръмп препотвърди вчера, че е готов да наложи нови санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е в съответствие с намеренията на САЩ.

Миналата седмица по-слабите данни за американския пазар на труда и растящата инфлация породиха известни опасения за икономическия растеж на САЩ, въпреки че се очаква Управлението за федерален резерв да понижи лихвените проценти по време на заседанието си тази седмица.