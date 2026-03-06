Гюров: Системата започва да се пропуква (ВИДЕО)

Започват пропуквания в системата. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, качено в профила му във Facebook. "Задачата на служебното правителство е да проведе прозрачни и честни избори - това е началото, това е основата. Съпротива има от ден едно. Атаките бяха безмилостни", казва Гюров.

"Служебният кабинет трябваше да заеме своята роля по един доста неочакван начин. Никой не очакваше ноември месец, че ще има протести, че стотици хиляди хора е излязат по площадите. В навечерието на коледните празници цялото ни общество изведнъж застана пред една нова идея какво ще се случва в следващата година", посочва служебният министър-председател.

"Започват пропуквания в системата. Досега тя изглеждаше монолитна. Но всяка малка пукнатина е като капка вода в стената на язовир. В един момент може да доведе до нещо много по-голямо. Ние нямаме амбицията да отприщим цялата система. Но можем да започнем процеса", казва още Андрей Гюров.

