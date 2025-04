Задава се недостиг на популярна ядка: Виновен е дубайският шоколад

Изключителният възход на дубайския шоколад предизвика криза в доставките на шамфъстък в световен мащаб, като изостри недостига на зелената ядка в световен мащаб и доведе до покачване на цените ѝ. След пускането им на пазара през 2021 г. от бутиковия емиратски шоколатиер FIX блокчетата, които са съчетание от крем с шамфъстък, натрошен сладкиш (кадаиф) и млечен шоколад, бяха скромен хит - докато видеоклип в TikTok не ги превърна в световна сензация.

Клипът, публикуван през декември 2023 г., събра повече от 120 млн. гледания и подхрани световната мания по шоколада с шамфъстък, като породи множество негови копия. Поради тази мания цените на ядките на шамфъстъка скочиха от 7,65 долара за килограм преди година до около 10,30 долара за килограм сега, казва Джайлс Хакинг от компанията за търговия с ядки CG Hacking. "В момента шамфъстъкът е почти изчерпан", казва той.

Шоколадът не е евтин

Дубайското предложение на един от най-големите производители на шоколадови изделия в световен мащаб се продава на дребно за 145 грама на цена от 10 паунда в Обединеното кралство, което е над два пъти повече от другите шоколади. Потребителите обаче са толкова запалени, че някои магазини ограничават броя на шоколадовите блокчета, които всеки клиент може да купи, пише "Financial Times"

Запасите от шамфъстък вече бяха намалели след разочароващата реколта миналата година в САЩ, които са водещ износител на ядката. Освен това реколтата в САЩ беше по-качествена от обикновено, което доведе до по-малко евтини ядки без черупки, които обикновено се продават като съставки за шоколад и други храни, казва Хакинг. "Нямаше много доставки, така че когато се появи дубайският шоколад и производителите на шоколад започнаха да изкупуват всички ядки, които им попаднат... това оставя останалата част от света в недостиг", казва Хакинг. Според много специалисти шамфъстъкът е много полезен за нашия организъм, така че недостигът му не е никак добра новина.

Иран, вторият по големина производител в света, е изнесъл с 40% повече шамфъстък за ОАЕ през шестте месеца до март 2025 г., отколкото през пълните 12 месеца преди това, според иранската митническа служба.

Само преди 2 години търсенето бе ниско

Недостигът бележи рязък обрат в сравнение с 2023 г., когато световното предлагане на шамфъстък надхвърли търсенето и предизвика спад на цените, заяви Бехруз Агах, член на управителния съвет на иранската асоциация за шамфъстък. Благодарение на това пренасищане "се появиха различни странични продукти като шамфъстъчено масло, масло и паста, които могат да се използват в широк спектър от храни на основата на шамфъстък", каза той. "Това беше по същото време, когато беше пуснат на пазара шоколадът от Дубай и постепенно стана популярен в целия свят."

В Калифорния някои фермери започнаха да преминават от бадеми към шамфъстък през последните години главно поради ниските цени на бадемите, но тези дървета няма да започнат да дават продукция преди реколтата през септември следващия сезон.

Междувременно шоколатиерите казват, че не могат да произведат достатъчно количество от плочките с пълнеж от крем. "Сякаш се появи от нищото и изведнъж го виждате във всеки магазин на ъгъла", казва Шарл Жандро, генерален мениджър на Prestat Group, която притежава луксозни британски марки шоколад. "Никой не е готов за това", каза той, описвайки борбата си за снабдяване с кадаиф, натрошеното близкоизточно тесто, използвано в крема.

Любителите на шоколада вече страдаха от кризата в доставките на какао, която доведе до почти трикратно увеличение на цените през 2024 г., тъй като екстремните климатични условия и болестите засегнаха реколтата. Производителите продават по-малки шоколадови блоокчета с нови рецепти, в които се пести от какаото.

От FIX, които нарекоха оригиналното си популярно барче "Can't Get Knafeh of It" по името на традиционен арабски десерт, заявиха, че макар да е "невероятно" да видят как компанията е вдъхновила "движение в шоколада", те са загрижени, че други може да използват марката им, за да заблуждават клиентите. Компанията не продава своите шоколадови блокчета извън ОАЕ и ги пуска в продажба само за два часа на ден, пише "Financial Times".

Ние сме "просто поразени от търсенето на дубайски шоколад", каза Йоханес Ледерах, главен изпълнителен директор на швейцарската шоколадова компания Läderach. "Пуснахме ги на пазара преди няколко месеца и то просто не спира, просто се разраства".