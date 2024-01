Заради снега в Русия: Храната изчезва от рафтовете в магазините

Още: Путин за поскъпването на яйцата: Руснаците имат пари и им се прияде

От 20 януари жителите на Самара се оплакват от липсата на пилешко месо, яйца, плодове и зеленчуци в супермаркетите. Представителите на търговските компании обясняват липсата на търсените продукти с трудните метеорологични условия, които преобладаваха в региона в края на миналата седмица, и обещават да организират доставките през следващата седмица.

По данни на Samara.Online - към сутринта на 26 януари рафтовете с хранителни стоки в повечето магазини все още са празни, въпреки че последиците от снеговалежа, който покри Самарска област на 20 януари, вече са отстранени.

