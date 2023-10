18 бомби и 7 дрона: Руснаците пак атакуваха жилищни райони на Украйна

"Нощта отново беше неспокойна. Врагът отново използва атаки с безпилотни самолети и тактическа авиация, изпращайки управляеми бомби в Херсонска област", каза Хуменюк.

По думите ѝ, цитирани от УНИАН, има нанесени щети както по болница, така и по обекти от критичната инфраструктура. "Вражеският терор е очевиден", отбеляза тя.

Междувременно в различни канали в "Телеграм" се съобщава за атака в Херсон и за експлозии в Харков. Вчера руснаците са изстреляли над 400 снаряда по Херсонска област през деня, а тази сутрин са убили един човек при нов удар. Други 6 души (включително 2 деца) са ранени.

The occupiers fired more than 400 shells at the Kherson region over the day



In the morning, the Russians launched a new strike on Kherson. One person was killed, 6 more (including 2 children) were injured.



Right now the occupiers are shelling Kherson and Kharkiv. pic.twitter.com/YDCKg6fwDZ