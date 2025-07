3 ракети "Кинжал" и нито една не уцели: Украинските ВВС за руски обстрел. Русия показа нова военна роботизирана система (ВИДЕО)

Три свръзвукови ракети "Кинжал" са били изстреляни при поредната комбинирана руска въздушна атака срещу Украйна тази нощ. Нито една от тях обаче не е достигнала и поразила целта, за която е била предназначена. Това твърдят украинските ВВС в своята сводка.

Още: Русия опита с един удар да обезглави ключова част от украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тази нощ Русия е изстреляла 324 дрона клас "Шахед" и дронове примамки по цели в Украйна, както и 7 ракети – 4 крилати Х-101 и 3 хиперзвукови "Кинжал". Интересното е, че изстрелването на "Кинжал" стана след цяла нощ атаки с дронове - украинските ВВС съобщиха чак около 7:00 сутринта за вдигнати изтребители МиГ-31, от които се изстрелват тези ракети. Свалени са 309 дрона, както и 2 ракети Х-101. В сводката си украинските ВВС казват - "Кинжал" не са поразили целите, към които са били насочени. Украинските ВВС казват, че основна цел на руската атака е била Староконстантиновка – там има украинско военно летище, което вече многократно беше обстрелвано от руската армия.

От своя страна руското военно министерство съобщава за само 7 свалени дрона над руска територия през изминалата нощ – Още: Ранени от руски дронове в Киев, включително дете, взривове в Ростов (ВИДЕО)

На този фон Русия се похвали с нова роботизирана система на име "Щурм". Системата е разработена от Уралвагонзавод и е базирана на танкови платформи Т-72 и Т-90. Тя е предназначена за градски бой. Системата включва дистанционно управляеми танкове с опция за ръчно управление и се координира от командни машини.

First footage has emerged of Russia’s heavy assault robotic system “Shturm” in action. Developed by Uralvagonzavod using T-72 and T-90 tank platforms, these are designed for urban combat. The system includes remotely operated tanks with optional manual control and is coordinated… pic.twitter.com/BZAXa0V4tk