Ранени от руски дронове в Киев, включително дете, взривове в Ростов (ВИДЕО)

Поредна безсънна нощ в Украйна, след като Русия отново организира масирана въздушна атака с дронове клас "Шахед" срещу цели в нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин страна. В Киев има ранени – това става ясно от публикации в официалните канали в Телеграм на кмета на украинската столица Виталий Кличко и ръководителя на военновременната администрация на града Тимур Ткаченко.

Кличко казва, че в Дарницки район на Киев са ранени 5 души, като 1 от тях е дете. Четирима са приети в болница. Всички ранени са живеели в многоетажна жилищна сграда, която е пострадала от взривна вълна – един от входовете е повреден, натрошени и избити са прозорци от 6-тия до 11-тия етаж.

Ткаченко уточнява, че сред ранените има дете на 3 години, което има рани от шрапнели. Има повредени и коли, но няма данни за пожар в този случай.

Междувременно, в канала в Телеграм на украинските ВВС има предупреждения за атаки на руската тактическа авиация, с управляеми авиационни бомби.

В мониторингови канали в Телеграм вече има видеокадри и от удари най-вероятно с дронове на Украйна в Русия. Става въпрос за Ростовска област:

Местният губернатор Юрий Слюсар публикува съобщение в Телеграм – че имало отразена атака на дронове в районите Каменско-Шахтински, Новошахтински и Красносулински. Атаката е предизвикала пожар близо до село Васецки в Красносулински район. Пристигналите на мястото пожарникари бързо са го потушили, уверява Слюсар. В Новошахтинск се намира една от по-големите руски петролни рафинерии.

