Русия опита с един удар да обезглави ключова част от украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Свине, оценяваме опита ви да ни ударите вкупом". Това е само част от послание в личния канал в Телеграм на Роберт Бровди, командир на звеното за безпилотни системи в украинската армия. Бровди е по-известен с прозвището си – Мадяр. Той стана известен като командир на подразделението "Птиците на Мадяр", което натрупа огромен боен опит в използването на дронове в различни сектори на фронта в Украйна от началото на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война.

Написаното от Мадяр подсказва, че е имало координирана руска атака с цел "обезглавяване" на командването на различни звена на украинската армия, които се занимават с дронове. За кои точно звена става въпрос не е ясно – но Мадяр публикува снимка от своя среща с командири на няколко подразделения. Сред тях - "Феникс", К-2, "Птиците на Мадяр", "Ахил" и т. н. :

Commander of Ukraine’s Drone Forces, Robert “Madyar” Brovdi, hinted that Russia tried to target multiple drone unit leaders at once. He mentioned a meeting with commanders of “Phoenix,” “K-2,” “Madyar’s Birds,” “Rarog,” and “Achilles,” but gave no further details. pic.twitter.com/pInuv5Awkd — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Случилото се показва без никакво съмнение колко важна част са дроновете от съвременната война. На този фон, положението в българската армия в този елемент е буквално трагично, макар че що се отнася до НАТО и включването на дронове във военните структури това да не е изключение, припомнете си – Още: "Купихме си самолет за война": F-16 и дроновете в българската армия

Another 5 Russian Geran drones downed by the GARPUN unit using Ukrainian interceptor drones. pic.twitter.com/ly7hmj7Wwo — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Russian Shahed drones attacked Odesa in daylight. Local channels published footage of air defenses shooting down drones over the sea. pic.twitter.com/DjXAGbKHLO — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Какво точно могат дроновете – пресен пример от почивните дни, когато Украйна удари гара Жутово във Волгоградска област. Пораженията можете да видите на долните видеокадри, а в украински мониторингови канали вече усилено се коментира, че Украйна систематично атакува т.нар. южен логистичен коридор, по който идват доставки за руската армия в Украйна, както и нови попълнения в жива сила. Този коридор "свършва" в на практика изцяло окупираната от руснаците украинска Луганска област – Още: Колко ракети и дронове прави Русия, докато Украйна чака Patriot? Руските щурмове към Покровск засега са обречени (ОБЗОР - ВИДЕО)

Reportedly, the video shows the aftermath of drone strikes on a railway station in Volgograd region https://t.co/fniVpdV9KZ pic.twitter.com/imAKxoUCl1 — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

First footage shows the aftermath of drone strikes on Zhutovo Station, Volgograd region, earlier today https://t.co/fniVpdV9KZ pic.twitter.com/xb9axfeSWQ — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Ukraine’s drone campaign is systematically targeting Russia’s key southern rail corridor, which supplies the Donetsk front and Crimea, Ukrainian OSINT group Oko Gora reports. This is already the sixth attack in the past week, according to their update. https://t.co/fniVpdV9KZ pic.twitter.com/KoTyNDWFWi — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Друг интересен щрих - един от проруските сепаратистки рупори Марина Харкова написа публикация как жителите на Донецк масово напускат града, след "освобождението" от Русия. Причината - там няма бъдеще, дори вода няма. Разбира се, според Харкова за това са виновни украинците, които обстрелват, но и местните власти нищо не правели и само лъжели в обещанията си как всичко щяло да е наред веднъж щом Славянск бъдел превзет - Още: В Донецк: Вместо да осигурят вода, сепаратистите я ограничават (ВИДЕА)

Propagandist for the so-called “DNR” Marina Kharkova says people are leaving Donetsk en masse again—no future, no water, garbage piling up in the heat. Krymskyi Veter reports. pic.twitter.com/a2Qhh96C08 — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна в интензивността на бойните действия в Украйна. По официални украински данни на 27 юли е имало 158 бойни сблъсъка, с 5 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 132 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 8 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 31 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 6000 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 250 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 4413 FPV дрона, което е с около 400 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

This is Vovchansk, razed to the ground after Russia decided to bring Russkiy Mir to it. pic.twitter.com/eI0Wmq297U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025

Пак най-горещо е Покровското направление – 57 отбити руски пехотни атаки според украинците. Още 10 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. 18 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, а в Торецкото – 12. 9 руски пехотни щурма са станали в пограничния район на Суми и Курска област, а 7 – в Харковска област от север. Руските военни "блогъри" вече масово признават, че в област Суми украинците печелят при Кондратовка, щурмуват Олексеевка, а руските сили нямали достатъчно резерви, за да удържат. Украинците обявиха, че са превзели Кондратовка още преди седмица, а сега има и видеокадри от действията на 225-ти десантно-щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) там:

Russian milbloggers report worsening conditions in Oleksiivka as Ukrainian forces press on after liberating Kindrativka. Ukrainian SOF and the 425th Assault Regiment are in action, backed by relentless FPV drone strikes. This confirms earlier reports of a deteriorating Russian… pic.twitter.com/guOuk1UwdJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025

The 225th Assault Regiment has released footage of their operations in Kindrativka, which has been recaptured a week ago. https://t.co/aw1KSlbhOD pic.twitter.com/uGqSE83B2t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща по-сериозно внимание на Покровското направление – основният фокус на руското настъпление вече година и половина, след падането на Авдеевка. Машовец отчита, че в това направление действат цели две общовойскови руски армии (Втора и 41-ва), както и по-голямата част от силите на 51-ва общовойскова руска армия т.е. приблизително общо около 110 000 руски войници, с около 500 танка, 700 бронирани машини на пехотата, 560 гаубици и 180 ракетни системи за залпов огън. От Дачно до Полтавка (югозапад-североизток от Покровск) има поне 2 руски дивизии и още 6 мотострелкови полка от руския мобилизационен резерв, уточнява той. Основната руска цел – да бъде обкръжен Покровск, като се пресекат логистичните линии, поддържащи защитата му (пътищата Покровск – Павлоград на запад, Покровск – Межово от юг и Мирноград на север), казва Машовец.

Военният експерт отчита по-големи руски успехи за по-кратко време от изток, откъм Торецк – пробит е път Т0504 Бахмут – Покровск при Новоикономично и в посока Добропиля (Добро поле), като руските сили са стигнали линията Федоровка – Маяк. От Новоикономично и Миролюбивка руските сили атакуват към Мирноград, но и се мъчат да се доукрепят. А от юг село Зверево е в руски ръце и оттам има опити руски щурмови групи да влизат в самия Покровск. Има руски напредък и отвъд Олексеевка (Алексеевка), но по основния от юг на Покровск коридор Удачно – Котлино руснаците не постигат необходимите им успехи, според Машовец. Той е категоричен – руският напредък към Мирноград и Добропиля е най-опасен и ако не бъде сдържан, Покровск ще падне. Отделно – пробив при Добропиля вече поставя в оперативна опасност и Краматорското направление (сега там основната точка на боеве е Часов Яр), добавя Машовец.

За отбелязване е по-мащабен опит за атака с бронирана техника в Северското направление, което е спомагателно за Лиманското (на север) и Краматорското (на юг). Използвани са поне 6 танка, 9 други бронирани превозни средства, 12 по-леки бронирани камиона, 41 мотора и 2 бъгита. Там на 27 юли е имало 9 руски пехотни атаки. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на случилото се, като използва за отправна точка информация от украинското командване "Хортица". Видеокадрите вероятно показват само една от вълните на по-мащабна атака, с до 80 единици руска военна техника. Тази атака подсказва, че руснаците са на няколко километра от Северск и може да продължат с по-фокусирани атаки своите опити да го превземат, коментират от ISW. Експертите на института отчитат, че в някои случаи и в някои сектори на фронта руснаците почват да използват повече бронирана техника, след като временно силно намалиха употребата ѝ заради огромните загуби:

Ukrainian forces from the 54th Mechanized and 81st Airmobile Brigades repelled a massive Russian mechanized assault on the Siversk axis. The attack involved 6 tanks, 3 APCs, 6 MT-LBs, an armored recovery vehicle, 12 light armored trucks, 2 buggies, and 41 motorcycles. pic.twitter.com/7flZVFlhCs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025

В своя публикация украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че вероятно скоро в Купянското направление ще има руски щурмови операции, тъй като от 3-4 седмици руснаците използват много FPV дронове и се мъчат да сринат украинската логистика там.

Тази нощ Русия е изстреляла 324 дрона клас "Шахед" и дронове примамки по цели в Украйна, както и 7 ракети – 4 крилати Х-101 и 3 хиперзвукови "Кинжал". Свалени са 309 дрона, както и 2 ракети Х-101. Интересен аспект в сводката на украинските ВВС - „Кинжал“ не са поразили целите, към които са били насочени. Украинските ВВС казват, че основна цел на руската атака е била Староконстантиновка – там има украинско военно летище, което вече многократно беше обстрелвано от руската армия. Руското военно министерство съобщава за само 7 свалени дрона над руска територия през изминалата нощ – Още: Ранени от руски дронове в Киев, включително дете, взривове в Ростов (ВИДЕО)

First footage has emerged of Russia’s heavy assault robotic system “Shturm” in action. Developed by Uralvagonzavod using T-72 and T-90 tank platforms, these are designed for urban combat. The system includes remotely operated tanks with optional manual control and is coordinated… pic.twitter.com/BZAXa0V4tk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025